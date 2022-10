Un colegio concertado en Galicia ‘cuesta’ entre 144 y 10 euros al mes

El 90% de los colegios concertados, sostenidos con fondos públicos y por ello supuestamente gratuitos, cobran cuotas mensuales a las familias por enseñanzas obligatorias. Así lo desvelan los resultados del ‘VII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados’, publicado ayer por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).

En él se constata que, de los 326 centros analizados en siete comunidades autónomas, el 90% cobra cuota base mensual, siendo de pago obligatorio hasta en el 76% de los casos. En Galicia, si bien los precios son mucho más reducidos que, por ejemplo, Cataluña o Madrid, la cuota máxima detectada alcanza los 144 euros mensuales, y la mínima no disminuye de los 10 euros.

En términos globales, la cuota más elevada que se registra es de 923 euros, aunque también hay centros concertados que no cobran nada. Con todo, uno de cada dos colegios, es decir, el 46% , piden cuotas de 100 euros.

Además, un 37% de los colegios lo llaman “cuota”, y el 39,32% que lo laman “aportación” no explican nada de lo que incluye, “lo que dificulta a las familias la voluntariedad para decidir pagarla o no”. En el caso particular de la comunidad gallega, el 15,38% hacen el cobro en concepto de “Actividades complementarias”, el 26,92% en concepto de “aportación”, y el 57,69% lo definen como “cuota”.

Además, en el 18% de los casos existe riesgo de exclusión para aquellos alumnos cuyas familias no paguen las cuotas mensuales, aunque en Galicia disminuye hasta el 8%.

En estos centros, tal y como revela el informe, de no abonar el coste los estudiantes no podrían acudir a las actividades complementarias con el resto de compañeros, “por lo que la familia tendría que ir a recogerlos o quedar aislados del grupo en otro espacio del colegio”, afirma.

Las conclusiones del estudio han sido duramente criticadas por las dos asociaciones. Por su parte, la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, mostró su sorpresa “un año más ante la pasividad de las administraciones educativas, que son cómplices de que curso tras curso los centros concertados sigan haciendo negocio con las cuotas”.

Elena Cid, directora general de CICAE también condenó esta práctica que ya es indiscutible, y sobre la que esperaban cambios ya que queda expresamente prohibida por la LOMLOE. “Cobran cuotas en concepto de aportaciones, proyectos educativos o actividades complementarias obligatorias dentro del horario escolar y, además, lo hacen por contenidos curriculares esenciales”, denunció, antes de reclamar que “ la administración no autorice anualmente a los colegios cobrar estas cuotas tan lucrativas y que se garantice el derecho de las familias a la gratuidad de la educación obligatoria”.

Ante estos resultados, desde Escolas Católicas, una de las tres patronales de colegios concertados en nuestra comunidad, niegan que en sus centros se hagan esos cobros en materia de enseñanzas obligatorias. Explican que se trata de “aportaciones voluntarias” y no de “cuotas”, que se emplean para “mejoras educativas que generalmente no cubren los conciertos” y de los que, en última instancia, se benefician todos los alumnos y en ningún caso de discrimina “por que las familias no paguen algo que es voluntario”, explica la Secretaria Autonómica, Juana Otero.

Ahora bien, explican que en lo que a actividades extraescolares concierne, u otras cuestiones no educativas como los comedores, que no son de carácter obligatorio y para lo que no reciben financiación, sí que hay unos precios establecidos. “No tenemos subvenciones para los comedores”, explica Otero, “entonces tenemos que cobrar por esos servicios” que, en última instancia, “no son obligatorios” y “son fuera del horario escolar”.