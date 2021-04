Un cortocircuito, posible causa del incendio de O Ceao, en el que calculan pérdidas de 15 millones

Con los rescoldos del terrible incendio que este domingo calcinó seis naves en el polígono industrial de O Ceao aún humeantes, en la ciudad de Lugo, algunas fuentes apuntan a un cortocircuito como posible causa de las llamas. En estos momentos el fuego ya está controlado, aunque no extinguido por completo, por lo que la Xunta ya desactivó el Platerga (Plan Territorial de Emergencias de Galicia), que llegó a estar en nivel 1 de alerta debido a que las autoridades temían que la nube tóxica de humo pudiera afectar a la ciudad de la Muralla, aunque finalmente el viento la llevó hacia el otro lado.

El dueño de Recambios Fraín, una de las naves que ardió por completo, Francisco Dorado, advierte de que "el día siguiente es peor que el mismo día". Y es que, debido al incendio que se ha llevado por delante seis negocios, "la noche ha sido larga" y han "dormido poco, sobre todo por la impotencia por ver que no se había solucionado el problema antes de arder tantas naves".

"Por poco, llegaron (las llamas) a la gasolinera y a la nave de El Progreso, y es que por poco no arde toda la rotonda (en el polígono industrial de O Ceao), de milagro. El viento fue hacia abajo, pero si el viento cambia se lleva toda la rotonda por delante", relata a Europa Press. Dorado señala que finalmente ardieron "cinco naves y una quedó tocada". Según afirma, "las pérdidas son millonarias", puesto que "ahí había camiones, furgonetas, ruedas y las naves", con lo que calcula "unas perdidas de entre 12 y 15 millones de euros".

"Yo estuve ahí desde el primer momento y veía que iba ardiendo y que no había medios para sofocarlo, no se podía hacer nada. No había suficientes medios", critica el propietario de esta empresa de repuestos del automóvil.

Interpelado sobre si cree que fue "intencionado", el empresario lucense piensa más bien en un "cortocircuito". "El polígono del Ceao es muy viejo, tiene más de cuarenta años. Pienso que fue un cortocircuito", ha incidido.

"NO PUEDE HABER CABLES COLGANDO"

Por eso, Francisco Dorado reivindica que se "actualice" ese polígono industrial y denuncia que "no puede haber cables colgando de las fachadas, y tampoco había la presión suficiente de agua porque está anticuado". "Tiene que haber un antes y un después, alguien tiene que analizar lo que ha pasado y por qué ha pasado y también por qué se tarda tanto solucionarlo", protesta.

El dueño de Fraín censura que "no tiene sentido que empiece (el fuego) a las seis de la mañana y que a la nueve estén empezando a arder" otras, que en este caso eran las suyas. "Las ruedas no arden así por así, tiene que prender fuego en ellas pero cuando prende fuego es muy difícil de parar. Ahora mismo se sigue echando agua", punualiza.

LOS EMPRESARIOS, "CONSTERNADOS"

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, asegura que el tejido empresarial se "encuentra consternado" ante este "accidente". "Fue un caso fortuito, que ha provocado una situación complicada para empresas históricas de Lugo, con muchos trabajadores y muchas familias que ven en el aire su día a día", lamenta.

A su vez, López recuerda que desde hace años la organización viene diciendo "que un polígono industrial que es el más importante de la ciudad de Lugo necesita un esfuerzo inversor por parte de las administraciones, de forma permanente para su mantenimiento y conservación".

"Ayer tuvimos la fortuna de que el viento se llevó esa nube nueva fuera del entorno de la ciudad. Es necesario una mejora de las infraestructuras de O Ceao", apremia. Además, explica que son "seis las empresas afectadas, y en torno a los cien trabajadores", que irán "a una suspensión de empleo, que no de sueldo en tanto en cuanto no se recupere la actividad de sus empresas".

También insta a que "las compañías de seguros reaccionen de forma rápida a la hora de anticipar los recursos indemnizatorios a estas empresas para que puedan continuar con su actividad y no tengan pérdidas de clientes o cualquier otro trastorno".

DESACTIVADA LA ALERTA

La Xunta de Galicia desactivó la pasada medianoche el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (PLATERGA), que llegó a estar operativo en el Nivel 1, al quedar controlado el incendio que calcinó tres naves industriales y afectó a otras tres este domingo. Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), el fuego está controlado, aunque no extinguido, por eso, los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar, informa Efe.

“Conviene señalar que, debido a la presencia de focos aún activos en el interior de las naves afectadas, en el punto permanecen los efectivos del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de Lugo y también miembros del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Agencia Gallega de Emergencias”, precisó el 112. De hecho, durante toda la noche, el GALI apoyó a los servicios de emergencia allí desplazados con el suministro de agua, gracias a la aportación de dos camiones cisterna. También fueron empleados equipos de iluminación del Grupo de Apoyo Logístico para facilitar la visibilidad en la zona y ha intervenido la unidad de drones, con el fin de determinar la dimensión de los daños causados por el fuego.

Desde la comunicación del incidente por parte de los agentes de la Policía Nacional al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE), en torno a las 06:30 horas, el operativo formado por los Bomberos de Lugo y Vilalba, personal de las brigadas contraincendios de la zona, miembros del GALI y agentes de la Policía Nacional y Local “trabajaron a destajo para controlar el incendio”, explica el 112. Además, para prestar apoyo a los equipos de intervención, los gestores del 112 también pasaron aviso autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia e, igualmente, se solicitó por precaución, la presencia de los servicios sanitarios, aunque ninguna persona resultó herida.