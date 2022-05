Las tintoreras que se acercan a la costa son inofensivas y muchas terminan muriendo

Santiago. Desde el CEMMA llaman particularmente la atención sobre el avistamiento de tintoreras cerca de las costas, pidiendo tranquilidad a la gente, pues resultan inofensivas si no se las molesta. Eso sí, Alfredo López pide que “en lugar de ponerse nerviosos”, lo conveniente “es llamar a las autoridades o al 112, o incluso avisar a los socorristas, porque ellos pueden tomar alguna medida de seguridad, como poner bandera roja para que no se bañe la gente y no corra el riesgo de pisar la cola de alguno y provocar la mordedura, al ser tan pequeños”.

El experto explica que “una o dos tintoreras en una playa como la de A Lanzada o la de Carnota no son nada, pero si aparecen cincuenta en cien metros de playa, habría que tomar medidas”. “Muchas de ellas terminan muriendo varadas en la playa por no encontrar alimento”, dice.