Un Feijóo descentralizador pide priorizar as conexións de tren da fachada atlántica

O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente da Cámara Municipal do Porto, Rui Moreira, protagonizaron este luns unha alegación a favor da "descentralización" no marco da segunda edición de Diálogos Gallaecia, celebrada na cidade lusa. Ambos insistiron, así mesmo, na necesidade de priorizar as conexións ferroviarias da fachada atlántica e na necesidade de aproveitar para iso os fondos europeos. En concreto, Feijóo avogou por que os Gobernos de España e Portugal prioricen dentro dos fondos europeos as conexións ferroviarias da fachada atlántica, claves --remarcou-- para a competitividade da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Na súa intervención, aludiu á oportunidade que supón o Corredor Atlántico ferroviario para reforzar a capacidade loxística do córner do noroeste peninsular, coas conexións ferroviarias a Punta Langosteira, "xa encamiñada", e o Saída Sur de Vigo, cuxo estudo para valorar as distintas alternativas acaba de ser licitado polo Ministerio de Transportes. Así mesmo, celebrou tamén a confirmación do Executivo portugués de priorizar a conexión entre Vigo e O Porto, unha infraestrutura estratéxica que catapultaría a vertebración a ambos os dous lados da fronteira, ao acurtar o tempo de viaxe dos 144 minutos actuais a preto dunha hora; e creando, ademais, un eixo continuo desde Lisboa até A Coruña.

Ao longo da súa intervención, o titular da Xunta afirmou que Galicia seguirá apostando pola Eurorrexión e, consecuentemente, pola cooperación entre ambos os territorios, dando continuidade a un traballo que sempre deu bos resultados. Ante movementos antieuropeístas, Feijóo defendeu, así mesmo, a importancia de seguir apontoando a Unión Europea e o seu proxecto, "de seguir apontoando o maior espazo de benestar e liberdade do mundo que segue sendo".

DEFENSA DA DESCENTRALIZACIÓN

Pero da man dos argumentos a favor da cooperación entre o Norte de Portugal e Galicia --tanto Feijóo como Rui Moreira coincidiron en que traballar conxuntamente incrementa as opcións de "competitividade" de ambos os territorios e favorece o logro de proxectos comúns ligados a fondos europeos--, ambos os dirixentes incidiron tamén nas consecuencias da centralización en España e Portugal.

E é que no debate, que durou unhas dúas horas, Moreira incidiu, por exemplo, na preocupación por que se "centralicen" os recursos europeos ligados ao plan de rescate pola pandemia, tendo en conta que Lisboa, a capital lusa, non ten acceso a outros fondos da UE por non ser rexión de converxencia. Así, considerou "obvio" que se usará o plan como "financiamento" para a rexión da capital.

Pola súa banda, Feijóo reivindicou a xestión da "nacionalidade histórica" galega como exemplo de "solvencia" e de lealdade co Estado. "Non causamos ningún problema de gobernabilidade nin tampouco á actividade económica", recalcou, en contraposición con Cataluña, antes de salientar que "descentralización non ten que levar o incremento de gasto".

De feito, o dirixente galego erixiuse en "firme defensor da descentralización desde a responsabilidade" e cando non leva "unha bebedeira de gasto". A lema, ao seu modo de ver, ten que ser "vostede ten máis poder político pero máis responsabilidade económica".

Tamén incidiu en que "cando todo se decide desde a capital" hai "zonas de sombra" e non sempre se adoptan decisións tan certeiras como na proximidade. A modo de exemplo, rememorou a súa xestión á fronte do Insalud. Mentres, Moreira coincidiu en que hai cuestións que "por proximidade" se entenden mellor, convencido de que "a autonomía de Galicia é boa para España" e de que "ben administrada costa menos diñeiro".

"A recentralización é un perigo que pode destruír ao país", apostilou.

"MADRID NON É ESPAÑA, É A CAPITAL"

Pola súa banda, preguntado en clave de interese mediático e a visibilidade rexional, Feijóo incidiu no peso que ten en España o que suceda en Madrid, e ha ejemplificado co sucedido nas recentes eleccións madrileñas. Respecto diso, lembrou que, antes de que sucedese en Madrid, nas galegas de xullo --nas que revalidou por cuarta vez a súa maioría absoluta-- Podemos saíu do Parlamento autonómico, mentres Vox e Cs quedaron fóra.

Con todo, remarcou que dá a impresión de que "o protagonismo" chega cando algo sucede en Madrid e non antes. E tamén aquí lembrou a súa xestión en Insalud e como, segundo a súa experiencia, a repercusión do mesmo feitdo podería adquirir unha dimensión moito maior se se producía en Madrid.

Así as cousas e a pesar ded recoñecer a súa importancia e dimensión económica, Feijóo concluíu que "Madrid non é España". "É a capital", precisou, a continuación, antes de salientar que hai "moito máis" territorio e que pode ser xestionado desde as competencias descentralizadas. SANTIAGO. EP