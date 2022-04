Un ferido grave nunha colisión entre un coche e unha moto en Ponteareas

Unha persona resultou ferida de gravidade despois de que este sábado colidisen un coche e unha moto no Paseo de Matutino, na localidade pontevedresa de Ponteareas. Segundo trasladou o 112 Galicia, os feitos ocorreron ao fío das 22,00 horas. Nese momento, a central de emerxencias recibía o aviso deste sinistro 4a través do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061. Ao recibir a alerta, os xestores do 112 Galicia requiriron a intervención do GES-SPEIS de Ponteareas e da Policía Local do municipio.

ATROPELO EN POIO. Por outra banda, no concello pontevedrés de Poio, un coche atropelou a unha muller e despois deuse á fuga. Foron varios particulares os que, sobre as 21,45 horas, contactaban co 112 Galicia para informar do ocorrido. Cos datos achegados, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia puxo os feitos en coñecemento dos servizos sanitarios, do GES de Sanxenxo, da Policía Local, da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil. Finalmente, segundo lle transmitiron ao 112 Galicia membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio, a muller atropelada tivo que ser trasladada a un centro sanitario. EUROPA PRESS