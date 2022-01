Un golpe en la cabeza tras una caída, causa de la muerte de Manuel Charlín

De Manuel Charlín Gama nos quedó lo más reciente. Por un lado, la parodia grotesca que del personaje hicieron en la serie Fariña, como el jefe de una violenta familia de descerebrados; y, por otro, algunos de los sucesos que protagonizó en los últimos años como la acusación de abuso sexual de una menor, sus liortas con alguna vecina, la paliza que le pegaron en su casa y alguna detención por conducir sin carné.

Nada que ver con la realidad de un hombre que con 25 años era el jefe de una poderosa organización de contrabandistas que se tuteaba con los grandes del negocio del tabaco rubio.

Un empresario que pronto tomó conciencia de la necesidad de diversificar el negocio e internacionalizar sus actividades, ante la incredulidad de sus colegas, o de pararle los pies al propio Pablo Vioque. También colocó una bomba de fabricación casera en la entrada de la vivienda de Manuel Carballo, el entonces más influyente de los capos, o metió en un congelador a un pufero de Valladolid que se negaba a pagarle un dinero que le debía.

Se enfrentó a tiros y no dudo en marcar territorio cuando algunos colombianos o marroquíes pretendían imponerle sus métodos. Era un tipo listo en este mundillo aunque, consecuencia del machismo patriarcal de una familia como la suya, no supo ver que los negocios estaban mejor en manos de su hija Josefa que en los de sus dos vástagos mayores, especialmente en el caso de Melchor y sus problemas con las drogas, lo que fue el inicio de su caída.

La familia para él era sagrada y no dudó ni un segundo en defender el honor de una de sus nietas, ultrajada por uno de los Caneos. Disputa que acabó, presuntamente por que nunca se pudo demostrar que él estuviera detrás, con el ajuste de cuentas que marcó un antes y un después en el narcotráfico gallego. Ese apego familiar le hizo pasar por malos ratos ya que prácticamente sus seis hijos (tres varones y tres mujeres) y varios nietos tuvieron problemas con la justicia al ser receptores de bienes procedentes, de acuerdo con la versión judicial, del tráfico de drogas. Pero sobre todo salió tocado tras la muerte del hijo al que él consideraba su heredero y de una nieta en un desgraciado accidente.

Manuel Charlín llegó a construir un imperio con importantes inversiones en uno de los principales puertos de China, tenía propiedades en Portugal e Italia, cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales y negocios en países europeos o en Marruecos cuando todo se torció; primero por el desliz de Melchor con Manuel Fernández Padín y después por los líos laborales en Charpo. Se empecinó en arreglar las cosas a su manera al entender que se le estaba faltando al respeto a sus parientes y lo pagó muy caro.

No era un cualquiera pero no supo (o no quiso) separar a la familia de los negocios. Fue su ruina aunque el nombre de los Charlines ya forma parte de la historia de Galicia.