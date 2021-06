Un helicóptero entre cantís: así foi o rescate dunha muller en Cabo Prior

O rescate non era fácil, aínda que o poida parecer nas imaxes publicadas por Salvamento Marítimo en Twitter que compartimos aquí. O pasado sábado pola tarde un particular solicitou axuda para unha muller que resultara ferida tras caer na zona das escaleiras de acceso ao faro de Cabo Prior, en Ferrol. O centro integrado de emerxencias puxo en marcha un operativo que contou coa intervención dos servizos sanitarios, os membros de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol e os axentes da Policía Nacional e Local. Ademais, informaron da situación aos membros de Protección Civil da cidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención avaliaron a situación na que se atopaba a ferida. Ante as lesións sufridas pola moza e debido á área acantilada na que tivera lugar o incidente, requiriuse a intervención do helicóptero Helimer 401 de Salvamento Marítimo para acceder a ela. E aí apareceu a pericia e o afán de servizo. A aeronave situouse xusto enriba da persoa accidentada, nunha área abrupta, moi difícil, e un rescatador descendeu amarrado ao cable. Final feliz. Posteriormente, foi trasladada a un centro hospitalario nunha ambulancia.