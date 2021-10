Un incendio arrasa el interior de un garaje en Ourense

sin víctimas. El garaje de una vivienda en Ourense acabó calcinado por completo durante un incendio registrado en la mañana de este domingo. Por suerte, no se lamentaron daños personales. Según informa el 112 Galicia, varios particulares llamaron cerca de las 7,30 horas a la central de emergencias para alertar de este fuego en la rúa do Licenciado Molina. Durante la comunicación con los gestores de emergencias, los testigos indicaron que se veía salir humo del interior de un garaje y que no había personas heridas. Las labores de extinción se llevaron a cabo durante toda la mañana debido a la cantidad de material almacenado en las instalaciones. e.p.