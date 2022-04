Un incendio calcina unha casa no Carballiño

OURENSE. EUROPA PRESS. Un incendio declarado nunha vivenda do concello ourensán do Carballiño na madrugada deste domingo calcinou case na súa totalidade o inmoble, sen que houbese que lamentar danos persoais. Segundo informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron no lugar de Partovia, minutos antes das 03,30 horas. Nese momento, os axentes da Garda Civil contactaron coa central de emerxencias para alertar do lume. Con esta información, os operadores do 112 Galicia solicitaron a intervención dos Bombeiros do Carballiño, dos servizos sanitarios, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil. Os servizos de emerxencia confirmaron que o lume afectou case á totalidade da vivenda e practicamente fixo que colapsase o tellado do inmoble.

INCENDIO NO POLÍGONO DO CARAMUXO, EN VIGO. Por outra banda, sobre as 06,30 horas da madrugada deste domingo, o 112 Galicia recibía o aviso dunha central de alarmas de incendios que alertaba da presenza de fume nun soto dunha nave do Polígono Industrial do Caramuxo, en Vigo. Desta maneira, o 112 Galicia avisou aos Bombeiros de Vigo, á Policía Local, á Policía Nacional e ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Segundo comunicaron os servizos de emerxencia desprazados ata o lugar, un curtocircuíto dunha bomba de achique nunha empresa foi a causa de que se propagase o fume polo local, sen que se chegasen a producir danos persoais.