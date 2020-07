Un informe xurídico da UDC avala que tanto a Xunta como o Estado poden intervir Alcoa San Cibrao

SANTIAGO DE COMPOSTELA. EP. Un estudo do profesor de Dereito Adiministrativo da Universidade da Coruña (UDC), Carlos Aymerich, avala que tanto Xunta como Estado --ou ambos-- poden realizar unha intervención pública das fábricas de aluminio primario de Alcoa San Cibrao e Alu Ibérica da Coruña.

No seu estudo --elaborado a petición do sindicato CIG--, Aymerich sinala que "resulta claro que a adquisición podería ser realizada pola Administración estatal, pola galega ou por ambas, dado que, de acordo co Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de industria".

A este respecto, o informe sinala que esta posibilidade "áchase plenamente normalizada" a nivel autonómico na lei 5/2011 de patrimonio de Galicia --no seu artigo 88--, así como estatal da Lei 33/2003 do Patrimonio das Administracións Públicas.

E é que "ambas as leis regulan, en termos practicamente idénticos, o procedemento para a adquisición de títulos representativos de capital", "atribuíndo a competencia ao Consello da Xunta" e ao "Ministerio de Facenda, previa autorización do Consello de Ministros", "a condición de que esa adquisición non se realice por medio do exercicio da potestade expropiatoria, suposto no cal deberá axustarse ao disposto na Lei de Expropiación Forzosa".

RECAPITALIZACIÓN OU TOMA DE CONTROL

O informe foi presentado este luns en rolda de prensa, na que Aymerich incidiu en que, desde o punto de vista legal, non hai impedimento no dereito español nin europeo para que os gobernos poidan intervir factorías de aluminio, "pero necesítase vontade política". Así, pódese recorrer á capitalización ou á toma de control público das plantas para garantir o mantemento da actividade e o emprego.

Sobre a recapitalización, o profesor da UDC sinalou que a posibilidade de aproveitar as medidas aprobadas pola UE en maio para a entrada de poderes públicos no capital de empresas. A planta de Alcoa San Cibrao podería beneficiarse destas axudas, aplicables tanto polo Goberno galego como o español, ou ambos en conxunto, na procura dun socio solvente. Esta operación tería que ser solicitada de forma expresa pola empresa e contar coa súa colaboración.

No caso de que Alcoa decida pechar ou reducir substancialmente a súa actividade, negándose a cooperar para manter a actividade, as administracións "deberían empregar todos os medios que o ordenamento lles habilita, entre eles a nacionalización da fábrica". "Por moito menos diñeiro do que custou o rescate das autovías radiais de Madrid pódese garantir á produción de aluminio primario e os postos de traballo", reflexiona Carlos Aymerich.

Explica que esta posible actuación é extensible ás fábricas de Alu Ibérica da Coruña e Avilés (Asturias), antigas factorías de Alcoa.

Agrega que a nacionalización "podería efectivizarse a través dos procedementos xerais previstos na Lei de Expropiación Forzosa ou por medio dunha lei que articulase un procedemento expropiatorio específico".

VALORACIÓN DA CIG

Pola súa banda, o secretario xeral da CIG, Paulo Carril, reclama aos Executivos galego e español actuacións rápidas para "intervir publicamente as fábricas por calquera das vías que legalmente está demostrado que son posibles, porque é a única vía a día de hoxe para garantir o emprego, a actividade produtiva do aluminio e que as cubas non paren en San Cibrao".

"É intolerable que sigan facendo oídos xordos, esta indolencia e inacción do Goberno español e galego por impedir o peche das fábricas de aluminio. Non podemos permitir esta nula vontade política por resolver unha situación que pon en risco miles de postos de traballo e que constitúe un golpe mortal para A Mariña e para Galicia", censura o líder do sindicato.

A CIG lembra que xa en abril de 2019 presentou un primeiro informe para a adquisición pública das factorías de aluminio da Coruña e Avilés, que agora se actualiza ante a "dramática realidade en San Cibrao".

"Canto máis deixen pasar o tempo que non temos, máis avanzará Alcoa na aplicación no desastre laboral e social que ten posto en marcha", critica Carril. "Levamos uns anos perdido, porque de intervirse A Coruña e Avilés, afrontariamos a situación de San Cibrao con máis capacidade de éxito", razoa.