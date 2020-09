Un juez añade el plus de maternidad a la pensión de jubilación de un padre

El complemento de maternidad aplicado en España desde 2015 a las perceptoras de pensiones contributivas o de incapacidad, que durante su vida laboral han tenido dos o más hijos biológicos o adoptados, está dejando de ser considerado un derecho exclusivo de las mujeres. Las últimas sentencias aplican el principio de igualdad entre géneros.

La decisión judicial más reciente fue dictada el pasado día tres de septiembre por el titular del juzgado de lo social 2 de Vigo, y decano de los jueces del partido judicial olívico. En ella falló a favor de un pensionista, padre de dos hijos de 35 y 26 años, y con una percepción bruta de 2.497 euros: al que se reconoce su derecho de percibir el complemento de maternidad con lo que verá incrementada en un 5 por ciento su prestación de jubilación.

El magistrado declara en el fallo el derecho del demandante, padre de los dos jóvenes, al citado suplemento de maternidad en la pensión que ya percibe. De esta forma condena al Estado, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social a cumplir con lo sentenciado y a abonar las cantidades pendientes desde noviembre de 2019.

La sentencia es susceptible de recurso de las dos partes, con la advertencia al INSS de que solo se admitirá con la presentación previa del certificado que acredite que ha comenzado el abono de la prestación y de que lo seguirá haciendo hasta el momento en que se tramite el recurso.

PRECEDENTES. Reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en diciembre de 2019, el derecho de los progenitores a aumentar su prestación contributiva de jubilación con el plus de maternidad, el reclamante de Vigo presentó la demanda el 10 de marzo, hace una semana se celebró la vista oral y al día siguiente el juez dictó el fallo.

El magistrado indica que el Real Decreto español que reconoce el complemento de pensión a las madres contradice la sentencia del tribunal europeo y la directiva 79/7/ CEE de 1978 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Incide en que “una nor- mativa nacional, como la española, constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida por la directiva comunitaria”, ya que los hombres que se encuentran en una idéntica situación a la de la mujeres no tienen derecho a contar con este suplemento.

El juez señala que la disposición española, “que no contiene una justificación objetiva y razonable que fundamente una discriminación positiva en favor de las mujeres por la dificultades que habitualmente tienen en su carrera de seguro en la Seguridad Social”, solo reconoce un plus al cobrar la pensión, “sin aportar remedio a los problemas que puedan encontrar durante su carrera profesional” y sin que el complemento ayude en la actividad profesional. Reseña, además, que no se ajusta a la norma comunitaria que reconoce el derecho de los estados a adoptar medidas para facilitar a las mujeres la vida profesional o compensarlas por las desventajas profesionales.

Recalca que ante la sentencia europea del año pasado “decaen los argumentos” del Instituto Nacional de la Seguridad Social “en relación al principio de igualdad entre hombres y mujeres no puede ser interpretado excluyendo de su aplicación a los hombres” que estén en las mismas circunstancias que las féminas.