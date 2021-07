Un ‘puñal’ a las Fragas do Eume

La ampliación de la red eólica en Galicia sigue crispando a los colectivos ecologistas. Hace poco más de un mes, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Santiago de Compostela para reclamar un cambio de modelo. Y, desde entonces, diversos colectivos han seguido elevando su voz para clamar contra la expansión de estos parques.

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), pone ahora el foco en el parque de Penas do Corvo, alrededor de las Fragas do Eume, y con cuatro de sus trece molinos de 180 metros de alto sobre el territorio solicitado para la ampliación de la Rede Natura 2000. Por eso, la indignación en el colectivo es total y denuncian un sometimiento de la administración autonómica a los intereses de las eléctricas.

Fins Eirexas, secretario técnico de la Adega, habla de “un puñal no corazón das Fragas”, y denuncia la “grave situación” de un parque natural cuya viabilidad, asegura, está en peligro. Eirexas apunta a varios factores que lo ponen en peligro: “a xestión forestal, cunha plantación de eucaliptos que cada vez ocupa máis espazo; a situación do río Eume, que viviu un episodio de contaminación aguda o ano pasado; e a problemática crónica dos lumes”. “Todo esto pon en perigo o mantemento dos valores ambientais deste parque”, señala, al tiempo que recuerda que “é un dos poucos reductos de bosque atlántico, un hábitat en regresión en Galicia”.

Eirexas detalla que el parque eólico va a discurrir muy próximo al Parque Natural das Fragas do Eume. Y cuatro de los molinos se instalarían en la zona que iba a ser objeto de ampliación de la Rede Natura 2000 (en el mapa en rojo). Recordó que llevan muchos años pidiendo la ampliación de este espacio de “especial conservación”, pero que no se ha terminado de ejecutar, ni cuando gobernó el bipartito, ni bajo el mandato del Partido Popular.

El secretario advierte de que “esta febre eólica” no solo compromete a las Fragas, sino que “afecta a todo o país”. “No caso das Fragas falamos dun espazo emblemático, un espazo que todos sentimos como propio. Calquera agresión ten moita máis repercusión” reflexionó, y avisa de que “si pasa isto nas Fragas, imaxina o que pasará en outros espazos menos coñecidos”. Son varios los parques que están proyectados en toda la ciudad, y que generan inquietud, como los cuatro previstos entre las comarcas de Mesías y Ordes, con el de Gasalla amenazando a la Casa Grande de Xanceda, según explican sus propietarios.

LOS AVISOS DE EUROPA. Eirexas indica que, mientras el tiempo ha corrido sin la “prometida, necesaria e obrigatoria” ampliación del espacio Rede Natura, han seguido creciendo las canteras y plantaciones forestales.

Denuncia que “non é casual” que uno de los espacios que se iba a dedicar a la ampliación del espacio vaya a estar ocupado ahora por un parque. Tampoco ve casual que lleven tres décadas a la espera de la aprobación del plan rector de uso y gestión. “Non dotamos á rede galega de espazos protexidos de ferramentas de xestión para que as eléctricas, canteiras e pasteiras poidan aproveitarse case en exclusiva”, asegura.

En esta línea de acusaciones, habla da “aperta do Obradoiro” en 2009 entre Feijóo y el presidente de Iberdrola. Y añade que se dio la puntilla al plan eólico del bipartito y se aprobó la ley actual que permitía “abrir as portas para as eléctricas, para esta febre de chantar megawatios no monte”. Aunque con la crisis se vivió cierta tregua, ahora está preocupado por la reactivación con los fondos europeos.

Eirexas alerta de que Galicia se expone a “fortes multas pola UE”. En la Adega ha causado sorpresa saber que el plan que manejaba la Xunta desde 2011 de ampliar la Rede Natura (del 12% al 14% del territorio) se haya paralizado para confeccionar uno nuevo. “A qué está agardando? A que a Unión Europea resolva o proceso de infracción cunha multa millonaria ou que conxele a chegada de fondos? Ou é que ten outro tipo de intencións?”, se pregunta, antes de reiterar que hay “desleixo e mala xestión”.

MOVILIZACIONES Y JUSTICIA. El secretario técnico considera que “é un problema de toda a cidadanía galega”, como se vio en la manifestación del 5 de junio, que solo “é o principio”. “Queremos trasladar á cidadanía unha mensaxe de alerta permanente. Ese día comezou a mobilización para evidenciar que o modelo actual de desenvolvemento eólico é nocivo para o medio e para a sociedade”, ahondó.

Esperan llevar a cabo nuevas movilizaciones después del verano “para non perder o pulso social”, pero tienen previsto actuar en otros campos. Por un lado, en el plano administrativo y, por otro, en el judicial. Pretenden ir por la vía de los contenciosos, pero no descartan acudir por la vía penal “cando as agresións sexan tan evidentes e intensas que o xustifiquen”. También debaten acudir a instancias europeas, para que se conozca qué está sucediendo en los organismos encargados de tutelar la Rede Natura.

“Non podemos continuar con esta planificación que permite as instalacións eólicas. Hai que darlle unha volta ao modelo”, zanja Fins Eirexas, que insta a dejar de “claudicar” ante las eléctricas.