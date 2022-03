Un total de 26 empresas solicitaron un ERTE nos últimos dous días en Galicia

Un total de 26 empresas solicitaron un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) nos últimos dous días en Galicia, o que fai un total de 94 solicitudes rexistradas desde o 25 de febreiro, cando comezou a invasión de Rusia en Ucraína. Deles, segundo os datos facilitados pola Consellería de Emprego, 85 foron expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas e produtivas (etop) e nove por causa de forza maior, é dicir, relacionados de forma directa pola folga do transporte, de maneira que a empresa ten que acreditar a parada da produción vinculada pola falta de materias primas. Segundo as mesmas fontes, algúns dos sectores máis afectados son a hostalaría, a automoción, construción, alimentación, pesca, transporte, metalurgia, industria da madeira e comercio. Precisamente, este xoves asinouse un dos ERTE de maior impacto en empresas galegas, que afecta a un total de 1.295 persoas que traballan nas liñas de produción do catro fábricas galegas -Santiago, Padrón, Rábade e Ourense-. O expediente inclúe un complemento salarial do 90 por cento. Por provincias, a de Pontevedra é a que se sitúa á cabeza, con 49 solicitudes de ERTE; seguida da Coruña, con 29; Ourense, con dez; e Lugo, con seis. EUROPA PRESS