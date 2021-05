Un trabajo de investigadores de Farmacia de la USC, mejor artículo de 2020 para una publicación europea

enfermedades oculares.

Un artículo del Grupo Interdisciplinar en Tecnología farmacéutica, inmunobiología parasitaria y parasitosis hídricas acaba de ser reconocido por el European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics como el mejor de todos los publicados durante 2020. El trabajo, titulado PET study of ocular and blood pharmacokinetics of intravitreal bevacizumab and aflibercept in rats, fue seleccionado por todos los miembros del consejo editorial de la publicación. En su redacción, además del grupo de la Facultad de Farmacia, están implicados investigadores de la Unidad de imagen molecular y del grupo de Farmacología Clínica del IDIS. El trabajo publicado forma parte del proyecto Retos del Ministerio de Ciencia e Innovación y su objetivo es diseñar sistemas para la liberación prolongada de anticuerpos y otras moléculas activas en el interior del ojo. Como explica el profesor Francisco Otero Espinar, coautor del trabajo y decano de Farmacia, el artículo pone a punto una técnica de tomografía por emisión de positrones (PET) como un intrumento no invasivo para el análisis farmacocinético de anticuerpos monoclonales administrados mediante inyecciones intravítreos en modelos animales. El estudio concluyó el desarrollo de técnicas de marcaje de anticuerpos con radiofármacos y la caracterización de procesos de distribución y eliminación de los anticuerpos marcados a través de diferentes órganos y tejidos. Los conocimientos adquiridos podrían llegar a reducir el número de inyecciones que serían precisas para la administración de los tratamientos. Esta línea de investigación entronca con la incidencia de las enfermedades oculares degenerativas –entre ellas Degeneración Macular asociada a la edad y Retinopatía Diabética–, considerado un problema de salud mundial de primera magnitud y que el envejecimiento de la población conducirá a un aumento destacado de su prevalencia. C.B.