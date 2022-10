Una cooperativa de Narón hace salsas con los chiles más picantes del mundo

Joaquín Pérez Sabín, “fanático” del picante, no es un consumidor compulsivo; no puede comer mucho, aunque quiere, toda una paradoja, porque sufre problemas estomacales, así que su socia y aliada, su propia madre, tiene en sus manos el veredicto final sobre los productos de A Factoría do Lume.

“Es muy bueno para la función gastrointestinal, pero si tienes patologías hay que tener cuidado; mi madre prueba y coincidimos a veces, tengo que hacerle caso porque tiene más experiencia en la vida”, afirma desde el obrador de este proyecto surgido en Narón en 2018.

Buscan el equilibrio entre “salado y azucarado” para hacer posible una marca que se presentó en el mercado en 2019, a las puertas de la crisis sanitaria, “un momento fastidiado”, pero su impulsor tiene claro que hay que saber “sobreponerse a situaciones adversas”. Por ello, Pérez Sabín se queda con lo positivo, con las semanas del inicio de la pandemia aprovechadas “para potenciar cosas que si no hubiéramos tenido tiempo, no habríamos podido desarrollar”.

A Factoría do Lume enciende la llama desde Galicia y su creador cree que ahora se equipara a tantos países en los que se “come mucho picante, hay una cultura muy fuerte del consumo de picante; aquí no sabíamos si iba a funcionar o no, pero cada vez más nos damos cuenta de que mucha gente lo consume”.

Su catálogo bebe de las cinco denominaciones de chiles existentes en varios países americanos, pero remarca que de ahí emanan “no sé cuántos chiles distintos, cada uno con su punto de picante y que pica en un sitio distinto de la boca”.

Sabín detalla cómo son las cuatro salsas de A Factoría do Lume, con Lume y Arredemo como las pioneras y Botafume y Morte como las más recientes; la última de ellas, el nombre lo dice todo, “es mortal”.

La composición incluye chipotle ahumado, tomate, cebolla o especias en Botafume, “menos picante”, pero Morte surge de “dos de los chiles más picantes del mundo; uno es el más picante hasta el momento” en el mundo y su denominación, traducida al español, pasa por ser “Descuartizador de Carolina”.

“En la escala del nivel de picante de pimientos o salsas, entre uno y dos millones; el tabasco está entre 3.500 y 5.000”, apunta como factor definitivo, pero esta, como las demás, “casa con cualquier comida”.

Pérez Sabín reivindica que hay que abrir “la mente a combinaciones”, siempre desde un “consumo moderado”, y manifiesta que le “gusta saborear lo que estoy comiendo y que el picante aporte una chispa”.

En países como Reino Unido, sin ir más lejos, irrumpe en postres, “una ‘mousse’ con chile fresco”, y a cualquier cliente ya no le resultan extrañas esas mezclas: “La gente viajó ya mucho, ya no es como treinta años atrás; la cultura está muy globalizada, por redes la gente ve cosas que se hacen en otros países”.

En su caso, desembocar en A Factoría do Lume ha sido el tránsito natural porque desde pequeño “llevo experimentando, quería ser científico”; al final, en realidad, sigue investigando para llegar a la salsa que a él le gustaría probar.

Las distribuyen en negocios convencionales o carnicerías, “más en tienda pequeña”, tanto en Galicia como en Navarra, Cataluña, Andalucía o la Comunidad de Madrid, y principalmente en su página web. Ese portal y sus cuentas en plataformas como Instagram son su gran tarjeta de presentación al no tener una red propia de establecimientos para la venta.

¿recurrir a un producto gallego en un futuro? Dar a conocer su gama es una manera de “humanizar nuestra cooperativa”, que importa el chile de Colombia, Perú y México y que no descarta que en un futuro pueda recurrir a “producto gallego”, aunque Pérez Sabín apunta que la falta de “un rendimiento bueno” en la “mitad norte de Galicia” está ralentizando ese objetivo.