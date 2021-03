Una isla ajena a la tensión política que se vive en Madrid

La detonación política en Murcia derivada de la presentación de una moción de censura que finalmente fracasó contra el Gobierno del popular Fernando López Miras, y que activó el adelanto electoral en Madrid por parte de la también popular Isabel Díaz Ayuso, convulsionó la política nacional. Esos dos movimientos, junto con la censura contra el Gobierno conservador de Castilla León, que asimismo está condenada al fracaso este lunes, dejarán huella en la política española.

Las lecturas propias desde Galicia son variadas. Eso sí, hay una coincidencia plena de todas las organizaciones en el hecho de que la situación política gallega, a diferencia de la que viven otros territorios, tiene dinámicas propias asentadas y la irradiación que pueda llegar desde la capital de España apenas tendrá impacto alguno.

Los populares encabezados por Alberto Núñez Feijóo ven a Galicia ajena al “espectáculo” que se vive en otras comunidades autónomas. Es más, descartan cualquier peligro de que se pueda importar ese modelo de desestabilización y, por el contrario, creen que es exportable “poner de moda” por funcionar como una balsa de aceite al Gobierno gallego en otros territorios.

Para el PPdeG no está para nada en cuestión que la polarización que se vive en otros ámbitos como en Cataluña o Madrid puede anidar aquí.

A juicio de la formación del charrán ni Ciudadanos ni Podemos tienen presencia en la comunidad gallega y además el BNG “no puede radicalizarse más” de lo que ya está actualmente, cuando “no condena la violencia y tiene como socio a EH-Bildu”. Si la formación frentista no puede tensar más la cuerda, según el PPdeG, el Partido Socialista de Galicia tampoco puede ir más allá en su actitud de tratar de desgastar a la Xunta actuando como un “satélite” del Gobierno de Pedro Sánchez. Esa apuesta no inquieta a los conservadores gallegos porque, como reflejan las urnas, su trabajo destructivo lo hacen “con escasa eficacia”.

En ese clima, en el Partido Popular sostienen que Alberto Núñez Feijóo seguirá apostando por el “consenso” y, en esa línea, enmarcan la reunión oficial que celebrará con la líder nacionalista y jefa de la oposición Ana Pontón y el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, el próximo día 26 para abordar los planes de reactivación y el reparto y uso de los fondos europeos Next Generation para encarar la pospandemia de la comunidad gallega.

Los nacionalistas también consideran que Galicia tiene unas características que la diferencian del resto del Estado. Así, remarcan que, pese a la intensidad del debate abierto en Madrid, en Galicia en revuelo “nin nos vai nin nos ven”.

Frente a la visión de las formaciones que piensan “que todo empeza e acaba en Madrid”, el BNG no sólo apuesta por apartar el foco de ese debate, sino que está convencido de que para los gallegos “que pensan no país” la situación en la capital del Estado no tendrá repercusión, ni siquiera en aspectos como la polarización entre los bloques de derecha extrema y de derecha y el bloque de izquierdas.

Y si los populares apuestan por exportar el modelo gallego de estabilidad, los nacionalistas apuestan dar visibilidad a Galicia en el contexto estatal, un territorio que denuncian siempre está eclipsado en la política nacional por lo que pasa en Cataluña y Madrid o Andalucía, en esta última comunidad básicamente por cuestiones de población al ser un territorio que suma muchos parlamentarios en las Cortes Generales.

“A situación de Madrid é unha oportunidade para as forzas que pensan en Galicia” frente os partidos centralistas “con Madrid como principio e fin”, zanjan los nacionalistas con vocación de aprovechar el clima actual en beneficio propio.

Los socialistas son muy claros respecto a la situación comparativa entre Galicia y Madrid. “O ecosistema político galego está aillado desas xogadas”. No en vano, recuerdan que Ciudadanos nunca tuvo presencia en el Parlamento gallego, pero quienes sí tuvieron en pasadas legislaturas aliados bajo la fórmula de En Marea (Podemos, Esquerda Unida y Anova) ahora está completamente fuera de juego.

“En Galicia non está nin Podemos nin Vox”, en el Pazo do Hórreo, por lo tanto la posibilidad de “reconfigurar o escenario galego” en la estela de lo que sucede en la capital de España “é cero”, abundan desde el partido del puño y la rosa.

La hoja de ruta proyectada por el partido encabezado por Gonzalo caballero “seguirá a dirección trazada” de hacer una oposición responsable al PP en la Xunta y afrontar con naturalidad “os desencontros” que pudiera tener con el BNG porque nacionalismo y socialismo son concepciones políticas diferentes.

Si la lectura es en clave estatal, desde el PSdeG tampoco atisban grandes terremotos, no creen que el PSOE pueda salir perjudicado y tampoco que Feijóo tenga que salir al rescate del PP en España aunque su presidente nacional Pablo Casado pueda quedar más cuestionado.

Podemos cree que la polarización es una situación “moi particular da política madrileña”, pero, en todo caso, la formación morada cree que “o que é positivo no Estado para Podemos tamén o é en Galicia”.

En ese sentido pone el énfasis en la importancia de que Pablo Iglesias “sinalara” a la ferrolana Yolanda Díaz como sucesora sin haber un proceso de relevo “sanguinento” como suele ser habitual.

Ese aspecto en sí mismo ya es positivo para el partido que destaca que se consolida un liderazgo en manos de una persona, vicepresidente tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, “que é a mellor valorada” dentro y fuera de la organización. Si a este aspecto se une que Pablo Iglesias rompe las encuestas que predicen un batacazo a Podemos en Madrid, la formación morada saldrá con más bríos de los que entró en el proceso electoral. Eso sí, reconocen que la jugada de Pablo Iglesias es muy arriesgada para él.