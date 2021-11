Una jueza ve en riesgo de abusos a los niños de un centro escolar de Vigo

Vigo. La “eventual situación de riesgo” en que se encuentran los alumnos del colegio Labor de Vigo ha decidido a la titular del juzgado siete de instrucción a trasladar a la policía el expediente con las denuncias de abusos presentada por siete estudiantes del centro, prescritos judiciamente, ya que el docente que presuntamente los cometió sigue en activo.

Aunque no prospera la denuncia de las excolegialas contra el jefe de estudios, al ser archivada por haber caducado el delito, la magistrada si abre la puerta a una investigación policial.

La jueza señala que ante la “existencia de una pluralidad de mujeres afectadas por abusos que dicen haber sufrido cuando eran niñas en el Colegio Labor por parte de la misma persona, que forma parte de dicho centro y que, según se deduce de las denuncias, pudiera seguir formando parte de él” acuerdo, con el objetivo de “proteger “ a otros menores que estudian en este centro en la actualidad, ha informado a la unidad de atención a la familia y mujer, Ufam, “para su constancia y a los efectos que procedan respecto de otros eventuales casos que se pudieran producir”.

La magistrada detalla que la prescripción se debe a que los presuntos abusos se cometieron en 2010 y que conllevan penas de dos a seis años de prisión, de ahí que en el momento en que se presentaron las denuncias ya habían caducado. Recalca que “en cuanto al cómputo del plazo de prescripción, no es aplicable la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia,” ya que en el momento en que entró en vigor el investigado “ya había ganado la prescripción del delito a su favor, es decir, ya se habría producido, por lo que no se podía reactivar una supuesta responsabilidad criminal ya extinguida”.

Las mujeres que han denunciado al “jefe de estudios, director o cargo no totalmente definido”, indicaron que los abusos tuvieron lugar cuando tenían 10 años de edad, con la oferta del directivo a darles clases particulares”.

reacción El actual director, Javier Saborido, lamentó este jueves el “daño” producido a la imagen del colegio. Aseguró que ni el exdirectivo, Sergio Saborido, ni el centro docente, ha “tenido la posibilidad de defenderse ante la justicia “porque aún no ha llegado nada”.

El directivo no cuestiona que se hubieran podido producir algunos de los hechos denunciados, entre otras cosas porque “puede ocurrir y nadie más estaba presente”, pero sí ha matizado que algunas cuestiones que “han circulado por redes sociales” no son más que “una sarta de falsedades”.

El director pone en duda la versión de la primera denunciante, a la que siguieron las de otras seis presuntas víctimas, asegurando que después de los abusos que asegura haber padecido permaneció durante tres años en el colegio. “Si una familia tiene conocimiento de hechos así, habría sacado a sus hijos del colegio y denunciado a la policía o a la inspección, pero no se hizo”, matiza. Acto seguido incide en que la denuncia y todo el proceso no es nada más que “un sinsentido” porque, “tenemos pruebas de que algunas cosas que se han dicho no son ciertas”, asegura el directivo”. maite gimeno