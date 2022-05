Una ley para erradicar las casas de apuestas cerca de los colegios

JUEGO. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y el diputado Julio Torrado presentaron una proposición de ley para regular el juego en Galicia que los socialistas registraron en la Cámara con el fin de “actualizar” la norma vigente, que data de 1985. Urgen a la Xunta a tomar esta iniciativa “con el rigor que se merece” y permitir “erradicar las casas de apuestas del ámbito de los colegios”, ya que una de las cuestiones en las que se incide precisamente es en la limitación de las ubicaciones para este tipo de establecimientos. El líder del PSdeG censuró la “inoperancia legislativa del Gobierno gallego”, que provoca que la regulación en un asunto tan relevante como el juego se remonte a “cuando Manuel Fraga aún no se había presentado a las elecciones, no había caído el muro de Berlín y no existía Internet” en los hogares. Así, explicó que la iniciativa responde del “clamor” de las familias que quieren proteger a los más jóvenes de las “casas de apuestas que copan los barrios y campan a sus anchas en los entornos de los colegios”. Al resto de fuerzas, las instó a “enriquecer el texto”, que ya incorpora las aportaciones de los colectivos afectados y de asociaciones que velan por la prevención de la enfermedad del juego. E.P.