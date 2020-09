Unha de cada tres galegas foron vítimas de acoso sexual

A CORUÑA. EP. O delegado do Goberno, Javier Losada, censurou o impacto do machismo en Galicia após analizar os resultados da Macroencuesta de Violencia contra a Muller 2019, cun 35,7% das mulleres galegas vítimas de acoso sexual e un 33,9%, unha de cada tres, que sufriron violencia por parte da súa parella ou exparella.

"Son os datos máis preocupantes extraídos deste estudo, que impulsou a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, dependente do Ministerio de Igualdad", remarca a Delegación do Goberno.

A sexta Macroenquisa contou con 549 entrevistas en Galicia e engadiu módulos de acoso sexual e acoso reiterado, ademais de ampliar o vinculado á violencia sexual fose da parella.

O obxectivo do estudo é coñecer a porcentaxe de mulleres de 16 ou máis anos residentes en España que sufriron ou que sofren actualmente algún tipo de violencia polo feito de ser mulleres.

Os resultados a nivel global mostran que un 57,3% das mulleres sufriron ou sofren ao longo das súas vidas pola súa condición de muller. Ademais, o impacto é máis alto na franxa de entre 16 e 24 anos, cun 71,2%, seguido por 25-34 anos, cun 68,3%. Mentres que na franxa de 65 ou máis anos a incidencia é dun 42,1%.

VIOLENCIA DE XÉNERO

No caso de Galicia, o 35,7% das mulleres sufriron acoso sexual nalgún momento da súa vida. A nivel global esta porcentaxe sobe até o 40,4%, o que representa máis de 8 millóns de mulleres.

Mentres, son un 33,9% de mulleres galegas as que sofren ou sufriron violencia por parte da súa parella ou expareja, por encima do 14,2% global, que representa a case 3 millóns de mulleres.

Entre as galegas que foron vítimas deste tipo de violencia, un 27,6% manifesta sufrir violencia psicolóxica, un 24,1% refire violencia emocional, un 16,2% desvela violencia física ou sexual, un 14,1% foi ou é vítima de violencia económica e un 6% foi vítima de comportamentos de control nos últimos 12 meses.

O acoso reiterado afectou ou afecta a un 17,9% das galegas, por encima do 15,2% global que representa a 3,1 millóns de mulleres. Case o 60% das vítimas deste tipo de acoso padeceuno cunha frecuencia semanal ou diaria. Após estes datos, Javier Losada animou aos concellos á creación de mesas locais de coordinación fronte á violencia machista e a adhesión ao Sistema Viogén.