Unha manifestación en contra da central de O Xistral fai un percorrido "simbólico" de case 10 quilómetros

SANTIAGO. EUROPA PRESS. A Plataforma de Veciños Afectados pola Macrocentral Hidroeléctrica do Xistral protagonizou este domingo unha manifestación en contra do anteproxecto presentado pola empresa aragonesa Atalaia Xeración, cun percorrido "simbólico" de 9,5 quilómetros por onde pasarían os tubos que conectarían ambos os encoros. Á manifestación asistiron ao redor de 250 persoas, tal e como explicou o membro da plataforma, Andrés Vidal, e percorreron, tanto a pé, como a bicicleta e dacabalo, a distancia pola que pasarían os tubos que conectan ambos os encoros nas parroquias de Vilacampa e Recaré, que coa posta en marcha da o central quedarían parcialmente alagadas. En declaracións a EuropaPress, Vidal explicou que na plataforma están "totalmente en contra" da central tanto polo impacto socioeconómico que tería na zona, como o medioambiental. Cabe destacar que á manifestación non se achegaron ningún dos alcaldes das zonas afectadas, segundo informou Vidal.

Por unha banda, o membro da plataforma explicou que mentres a empresa anunciou que se van a crear 10 postos de traballo para xente cualificada "vanse a destruír moitos máis". "Aquí a xente dedícase ao tema forestal e á gandaría", explicou Vidal, ao que engadiu que coa central destruiríanse varias gandarías e que as balsas estarían localizadas en zonas protexidas agropecuarias, de cultivo e forestais.

Por iso, resolveu que "destrúen moitos máis postos de traballo que os que crean". Ademais, manifestou que a empresa fala dun impacto socioeconómico "importante" pero que "nunca falan de cantidades" nin lles explicaron " nada". "Van alagar dúas metades de dúas parroquias. Cando custa iso? Como cuantificas iso?, Canto vale a metade dunha parroquia?", argumentou Vidal. Por iso, explicou que non se pode falar dun impacto socioeconómico positivo.

EFECTOS MEDIOAMBIENTAIS. Doutra banda, atópanse os efectos medio ambientais que tería a posta en marcha da central. Tal e como explicou a plataforma nunha petición en Chnge.org, a balsa superior e parte do trazado atópase na 'Serra do Xistral' que foi declarada Zona de Especial Conservación na Rede Natura 2020 e forma parte da Reserva da Biosfera 'Terras do Miño'. A isto hai que sumar que Augas de Galicia tombou o anteproxecto por dous motivos: un deles é que é incompatible co Plan Hidrolóxico da Xunta 2021-2027 e segundo motivo, "o verdadeiro motivo" segundo Vidal, é que a central interrompería a canle dos ríos de Vilacampa, Recaredo e das Balsadas.

REXEITAMENTO. A partir de aí, o membro da plataforma e afectado explicou que do que teñen "medo" é a que "presenten outro anteproxecto". Ademais, comunicou que desde a empresa "nunca se puxeron en contacto, aínda que dixeron que o ían a facer". Así mesmo, Vidal comunicou que Atalaia Xeración dixo que "que non levarían a cabo a obra se a cidadanía estaba en contra, pero está claro que a cidadanía non a quere". De feito, a plataforma levou ao Ministerio de Transición Ecolóxica 4.500 firmas e 160 alegacións, máis as particulares, e o apoio de 16 asociacións. "Nós imos estar co coitelo entre os dentes ata que ou a empresa diga que non ou o estado denégueo", resolveu Andrés Vidal, quen ademais quixo dar as grazas a todos os que se achegaron á manifestación e apoiáronlles.