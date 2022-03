Unha nova lei de igualdade, compromiso contra a discriminación e foco en Ucraína: o 8M nas institucións

SANTIAGO. EP. Xunta, Delegación do Goberno e institucións provinciais e locais conmemoraron este martes 8 de marzo o Día Internacional da Muller con actos ao longo de todo o territorio galego. Fixérono con varias mensaxes de compromiso pola igualdade e o recoñecemento expreso, en varios casos, á situación que viven nenas e mulleres afectadas pola guerra de Ucraína. Entre outros eventos, a Xunta organizou a xornada 'Avanza con elas', na que participaron o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana. No marco do mesmo, Feijóo apelou a traballar unidos pola igualdade, algo que "non é propio duns partidos, dunha ideoloxía".

Feijóo tamén avanzou que a nova lei de Igualdade na que traballa a Xunta situará á Comunidade "á vangarda da loita" contra a discriminación de xénero, incorporará un Estatuto das mulleres rurais e do mar, e converterá a Galicia na primeira comunidade en dar rango legal aos requisitos mínimos de formación en igualdade. E desde a Consellería de Sanidade emitiuse un comunicado no que se recoñece ás mulleres como "o motor da sanidade pública" da Comunidade. Non en balde, representan case o 80% do persoal do Servizo Galego de Saúde.

No ámbito parlamentario, debatéronse numerosas iniciativas do ámbito da igualdade no Pazo do Hórreo, cuxa fachada se iluminou de violeta a pasada noite e volverá facelo na desta xornada. Pero, xunto á Xunta e o Parlamento, outras institucións conmemoraron a cita, como a Delegación do Goberno, que albergou un acto no que homes e mulleres leron o Manifesto Institucional aprobado polo Goberno de España. Nesta lectura, participaron o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, e a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, entre outros empregados públicos. Miñones destacou que o Goberno non parará "ata que a sociedade sexa profundamente igualitaria, inclusiva e xusta, e un lugar libre de violencias machistas". Así mesmo, recoñeceu o traballo das forzas de seguridade na loita contra a violencia machista, "un terror co que convive" a sociedade, e celebrou o acordo do Consello de Ministros de dotar a España dun Plan Estratéxico para a Igualdade Efectiva entre Homes e Mulleres 2022-2025.

O FOCO EN UCRAÍNA. Tamén nas institucións locais conmemorouse o 8M. Por exemplo a Deputación de Pontevedra optou por dar voz ás mulleres cunha acción coral e "creando redes". As mulleres leron o manifesto do Día da Muller no vestíbulo do Pazo Provincial, escenario tamén da acción da trapecista Sue Moreno, que puxo o foco na esixencia da corresponsabilidade. A Deputación de Lugo aproveitou a lectura do manifesto aprobado por unanimidade no pleno provincial e que correu a cargo da responsable de Muller e Igualdade, María Loureiro, para enviar forza ás mulleres de Ucraína. Na Praza de San Marcos, subliñou a "violencia específica que a guerra sempre impón ás mulleres" e trasladou a "total solidariedade e apoio" da institución provincial a todo o pobo ucraíno após a invasión rusa.

Tamén a responsable de Igualdade da Deputación da Coruña, María Muíño, encabezou o acto institucional do 8M na institución provincial, co que dá inicio a campaña 'Mobilizadxs xti', e que tivo lugar no hall do Teatro Colón. Precisamente, nun lateral do edificio segue colgada unha gran lona coa imaxe da campaña que inclúe algúns dos datos máis relevantes que inciden na situación de desigualdade que sofre a muller galega: "o 73% do emprego que se perdeu en Galicia foi de mulleres; e o 87% das persoas inactivas por coidado en Galicia son mulleres".

INICIATIVAS MUNICIPAIS. No ámbito municipal e do sete principais urbes galegas tamén se impulsaron iniciativas neste 8M. Por exemplo, en Ourense pronunciouse unha declaración institucional no Salón de Plenos, onde se presentou o novo equipamento de fútbol sala feminino Cidade das Burgas. Pola súa banda, o Concello de Santiago celebrou esta xornada cun acto institucional no que o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, e representantes dos grupos que integran a Corparación deron lectura a un manifesto, así como co fallo do premio 'Xohana Torres', que recaeu na curtametraxe 'As pétaas murmuran', de Arantxa Lamas Ponche.

En Lugo, a alcaldesa, Lara Méndez, e a edila de Muller e Igualdade, Silvia Alonso, presidiron o acto de entrega dos premios 'Entre Mulleres 2022' en recoñecemento a mulleres e colectivos lucenses que destacaron na loita feminista, lembrando que, ao longo da historia, superáronse "innumerables barreiras" grazas a mulleres "pioneiras como elas, sempre referentes na loita pola igualdade". A súa primeira mención foi para as mulleres e nenas afectadas pola guerra de Ucraína.

Así mesmo, o Concello de Vigo celebrou este martes un pleno do Consello Municipal dá Muller no que interviñeron representantes de 8 asociacións (Abrandares Dorna, Mulheres Nacionalistas Galegas, Mulleres e Palabras, Rede Veciñal de Mulleres contra vos Malos Tratos, Escola de Mulleres Solidarias, Secretaría dá Muller de CC.OO., Viúdas Demócratas e Mulleres en Igualdade), que leron fragmentos de textos de autoras e pensadoras do feminismo.

O alcalde, Abel Caballero, sinalou que "o feminismo debe sumar vontades para seguir en busca do espazo colectivo que debe ser ocupado pola metade da poboación". Así, recoñeceu que houbo unha transformación no ámbito da igualdade, "aínda que non vai á velocidade que aos e as feministas gustaríalles".

Así mesmo, o rexedor pediu "redobrar esforzos" pola "ameaza" de grupos políticos que non ocultan a súa posición contra o avance feminista. "Ten que ser nosa manifestación perenne os 365 días do ano", resolveu.

VALOR COMPETITIVO. As mensaxes en clave de igualdade chegaron doutros ámbitos, por exemplo o da patronal galega. A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) reivindicou, por exemplo, que se suma á conmemoración do 8M para pór de manifesto "a implicación e esforzo" das compañías galegas no avance cara á igualdade por considerar que é "un dereito e un deber de toda a sociedade". A CEG reivindicou que é "esencial" garantir a igualdade laboral entre mulleres e homes, e fomentar un maior grao de corresponsabilidade neste ámbito. Así, sostén que a igualdade é "un valor competitivo" das empresas.