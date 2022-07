Unha nova mirada sobre a muller rural

Nun ano tan especial como o Xacobeo; e, máis aínda, nun Xacobeo tan especial como o de 2022, no que recuperándose da pandemia Galicia está a recibir centos de miles de peregrinos e visitantes, temos a obrigación de poñernos en valor e tratar de mirarnos, por unha vez, como nos ven desde fóra.

Galicia é paisaxe, é natureza, é patrimonio, é cultura, é gastronomía, é montaña e mar, é choiva e é sol. Pero, sobre todo, Galicia son as súas xentes. E cando unha persoa vén a esta terra por primeira vez e coñece un pouco aos seus habitantes e os seus costumes, dáse conta da importancia que as mulleres teñen nesta comunidade.

Sen dúbida hai dous sectores que son fundamentais na nosa economía e na nosa cultura, e ningún deles sería o que é sen as mulleres, aínda que en ocasións non lles damos o protagonismo e o valor que merecen: trátase do mar e do rural.

Do mar coñezo menos, pero do rural algo se, xa que nacín no concello de Folgoso do Courel e crieime en Quiroga, no territorio Xeoparque Montañas do Courel, rodeada de mulleres fortes, resilentes e empoderadas.

Como a miña avoa, Amalia, que tivo que emigrar deixando á miña nai aínda moi pequena ao coidado das súas tías, Elisa e Mercedes. A miña avoa Amalia volveu, e as tres irmás permaneceron na súa terra ata o momento do seu falecemento, a pesar das dificultades.

As mulleres son o motor do rural e desempeñan un papel fundamental a todos os niveis: como piar das familias, á hora de emprender, executando todo tipo de traballos indispensables para a sociedade ao completo, contribuíndo á economía de mil maneiras diferentes, como sostén emocional...

Con todo, cada vez hai menos mozos no rural e, de feito, o número de mulleres que abandona o medio rural duplica o dos homes.

Este feito débenos preocupar xa que, se as mozas abandonan a súa terra, non só careceremos de substitución xeracional para levar a cabo o inmenso labor que estas mulleres efectúan, senón que ademais a natalidade caerá aínda máis e os nosos pobos e aldeas converteranse en desertos poboacionais.

É máis, sen elas, a nosa terra quedaría erma, baleira, apagada... porque, se o rural perde ás súas mulleres novas, que nos quedará dentro de 10, 20 ou 30 anos?

Pero non podemos pedir milagres e esixirlles a estas mozas que queden na súa terra a calquera prezo.

Eu mesma coñezo de primeira man as dificultades que conleva quedar a vivir nun pobo do interior de Lugo: ver como a maior parte das miñas amigas e coñecidas terminan marchándose, o complicado que é viaxar, o difícil que o teñen as emprendedoras...

Por tanto, comprendo perfectamente ás que se marchan, e desde logo entendo ás que, como eu, deciden quedar.

Así pois, leste é un reto que debemos encarar de fronte, sen complexos, facendo fronte á débeda que historicamente temos coas mulleres que viven no rural e poñendo todas as ferramentas ao alcance das mozas que aínda hoxe seguen habitando en núcleos escasamente poboados.

A capacidade de supervivencia da muller rural e a súa contribución a todos os sectores económicos que coexisten nestes territorios resulta innegable, e é por iso que debemos renderlles debida homenaxe e tributo.

Por iso, especialmente hoxe, no Día de Galicia, gustaríame que pechásemos os ollos e tratásemos de ver a nosa terra e ás nosas mulleres do rural como as ven os que nos visitan: fortes, valentes, loitadoras e resilentes.

Polas mozas do rural, e por todos nós, poñámolas en valor e, sobre todo, poñámosllo máis fácil.