Unha tarxeta para rastrexar os casos de covid nas escolas

Plexus Tech, compañía tecnolóxica fundada hai 20 anos en Galicia e que conta na actualidade con presenza non só a nivel estatal, senón tamén global, crea produtos dixitais e solucións innovadoras. Así se presentan ao público e tamén o demostran coa súa particular solución e alternativa a unha volta segura ás escolas para este curso 2019-2020. A poder ser, sen covid.

A solución chámase PlexoTag. Trátase dun dispositivo electrónico do tamaño dunha tarxeta de crédito que levarían os nenos e nenas enriba coma unha acreditación de visitante, similar ás empregadas en congresos ou visitas a empresas. En definitiva: un colgante do que non serán conscientes que portan aos poucos minutos de poñelo.

Ten dous claros obxectivos: que os nenos e nenas cumplan as normas de seguridade e ademais coñecer de forma inmediata positivos de coronavirus no centro educativo.

Primeiramente, o alumnado seguiría as pautas a través dun sistema de emojis con distintas expresións, cos que poderán saber se se atopan nunha distancia prudente e adecuada. Esta pode programarse, mais a norma habitual adoita ser a de metro e medio ou 2 metros e durante un tempo limitado. Así, se o emoji cambia a unha expresión triste, advírtese ao rapaz ou rapaza en cuestión de que debería alonxarse para garantizar as medidas de seguridade e control sociosanitarias.

Alén disto, o segundo obxectivo é ter a capacidade de coñecer de forma inminente os datos fundamentais e que se presentan como vitais para intentar levar unha vida normal e non interromper o funcionamento das clases de forma masiva a todo un colexio. Estos datos precisos son: con quen estivo en contacto o rapaz/rapaza que tivera dado positivo en coronavirus, para que os servizos médicos do hospital poidan avisar aos pais e nais; e por outra, parte, en que lugares estivo dito positivo, para poder desinfectar espazos concretos, e non todo o centro.

Para logralo, empréganse dúas tecnoloxías: bluetooth e wifi. O primeiro permite detectar cada dispositivo entre o resto, de xeito que se rexistran os contactos a través dun código alfanumérico que tan só poden descifrar os servizos médicos autorizados. Por outra parte, a wifi permite coñecer as ubicacións das tarxetas e dos, por conseguinte, alumnos portadores, polo que se identificarían os lugares de necesaria desinfección en caso de positivo.

Dos obxectivos primordiais derívanse outros: “Que os pais non teñan medo porque haxa un positivo no colexio, senón só os que estiveron en contacto co neno, que xa se saberá quen son” e ademais, que “a escola non teña por que pechar de repente” sen saber os pais e nais traballadores que poder facer cos seus fillos e fillas nesas horas; afirma Silvia Fraga, directora xeral de Estratexia e Marca da empresa en cuestión. A grandes rasgos, apunta: “Permite a inmediatez á hora de reaccionar”.

Ademais, destacar que o dispositivo só funciona dentro do recinto escolar, de forma que o neno ou nena colle o seu PlexoTag marcado co seu nome na entrada e déixao na saída. Deste xeito, non hai xeolocalización do alumnado nin problemas de anonimato. Simplemente proporciona seguridade real para atallar de forma inminente un potencial brote no centro. Isto permite facer os tests máis rapidamente e evitar contaxios intrafamiliares.

Como achega Silvia Fraga, o sistema “ofrecerase a todas as consellerías de educación, colexios, ANPAs, etc.” e cada tarxeta conleva un custo duns 30 ou 40 euros aproximandamente, coma outros materiais escolares: mochila, libros de texto, etc, que son necesarios. Afirma tamén que deberían empregarse “en función dos centros”, xa que de pouco valería que uns rapaces tivesen a tarxeta e outros non. Así, recorda a necesaria concienciación de que a tecnoloxía pode axudar, xa que ás veces “hai medo de que nos invada e nos vixíe”. “Xa estamos vixiados por outras aplicacións, pero deixamos que os nosos fillos e fillas sigan descargando apps todos os días que incluso teñen acceso ás nosas cámaras, fotografías, que os xeolocaliza...”, e mentres, este sistema é anónonimo e tan só permite coñecer ao portador da tarxeta e as súas pasadas localizacións se este deu positivo nunha PCR ou se estivo con algunha persoa positiva, e todo para o ben común: avisar aos pais e nais para realizar unha rápida proba e aislar á rapazada se fose necesario; e poder desinfectar zonas como a aula do positivo ou as zonas comúns (que en principio se programa que sexan pouco utilizadas), podendo, por ende, evitar máis contaxios.

Finca Silvia Fraga que debemos pensar “no que nos beneficia máis do que nos perxudica”.