Universidade e Xunta comezan exhumacións de fosas comúns

A Coruña. Onte o cemiterio veciñas da Capela, na Coruña, foi o espazo da primeira das accións que Universidade de Santiago de Compostela e o goberno autonómico executan ao abeiro do Plan de Memoria Democrática de Galicia para o ano 2022, recentemente asinado, no marco do Plan Cuadrienal 2021/2024.

Así, nesta primeira xornada levouse a cabo a exhumación dunha fosa cos corpos de Joaquín Antón Rodeiro, Manuel Franco Bermúdez e Francisco Guerreiro Guerreiro, naturais de As Pontes de García Rodríguez.

Hoxe está previsto continuar en Celanova, nunha fosa con sete persoas naturais de Asturias, e en Vilacova (Lousame), cos corpos dun veciño da Pobra do Caramiñal e outro de Ribeira. O custo total das actuacións que se levarán a cabo en 2022 pola Comunidade Galega ascende a 110.351 euros. E.N.