Universidade pública galega: conceito

Non é unha novidade que en tempos de crise se sucedan dous fenómenos de conduta asocial: un, os que tiran proveito da desgraza de case todos, e outro, os que aproveitan a situación para mudaren as relacións de poder en termos relativos e de forma furtiva. No caso das Universidades da Galiza comezou a saír á escena un episodio dos do segundo caso. Nunha etapa de sobreesforzo colectivo, mesmo de paralisación da investigación polo cerramento de edificios, bibliotecas físicas, subministracións..., de incerteza por parte de estudantes e profesores, de adaptación á xestión da nova situación así como da administración de aportes financeiros ben escasos, aparece unha proposta da Xunta (Dirección Xeral de Universidades) titulada: “Programa de transformación á docencia innovadora no Sistema Universitario de Galicia”. Durou pouco. Pero non pola súa breve existencia imos indultar da pena (na cadea de papel) á semellante galdrumada. Comezando polo título e o suposto contido: Quen é a Xunta para elaborar tal programa? Acaso cambiaron as competencias na pandemia? Quizás as Universidades xa non son autónomas para o seu goberno particular en concreto organizar a docencia?

Quen dixo, e onde se dixo, que a docencia innovadora é unha que sae pola pantalla dun aparato conectado ás redes de internet? O máximo da inocencia ou do papanatismo máis absurdo pode, sen consultar, nen consensuar nen mirar para ninguén, escreber 44 páxinas sen tino algún e esperar que triunfe. Imaxínense un documento parecido titulado: “Programa de transformación innovadora da prestación do servizo médico no SERGAS” e que fora asinado por unha Dirección Xeral sen intervención dos responsábeis sanitarios que son os que saben algo de doentes e de curación. Aínda así, o conxunto dos centros hospitalarios e de diagnóstico e atención primaria son parte orgánica do Sergas; no caso

das Universidades, non.

Reiteramos: a Xunta nen orienta, nen determina nen se pode inxerir na vida das Universidades públicas. A Xunta ten o deber, se quer cumprir coa función que lle corresponde, de financiar as Universidades, e, se o que pretende é outra misión, debe buscar meios e crear de novo esa nova universidade a distancia e por vía telemática, sexa ou non innovadora. Esta que hai é presencial, o que quer dicer coa comparecencia de estudantes, profesores/investigadores e demais persoal necesario para cumprir coa misión de proporcionar coñecemento novo a través do ensino superior regrado, estender o coñecemento grazas á penetración del na sociedade, en forma de contributo neto á mellora da vida na mesma e contribuír -na medida das súas capacidades- ao incremento do coñecemento a nível mundial. Pública quer dicer que oferece un servizo público que proporciona a todos os capaces e interesados (capacidade de aprender e aptitude interesada) o acceso a coñecemento con título para exercer unha función social, cun título habilitante segundo as normas de calidade e excelencia que predominan no mundo do coñecemento científico.

É misión da Xunta dotar financeiramente con suficiencia as universidades para que estas desenvolvan sen miserias o seu labor. Existen nas leis actuais normas e mecanismos dabondo para control de que este exercicio se leve a cabo de forma impecábel. Se a Xunta quer crear un centro novo debe propoñelo polas vías regulamentarias, ver se hai consenso social, se pode contar con novo financiamento e botarse a andar. Antes, aconsellaríalle ao responsábel da idea que faga un mapa completo da dotación de comunicación por redes que existe neste momento e do seu carácter real operativo, porque nen todos os estudantes potenciais nen todo o persoal docente e investigador gozan de lugar de traballo adecuado nen de redes suficientes para desenvolveren coa tranquilidade precisa tal labor.

O documento da Xunta retirado a tempo non pasaría nen a proba dun corrector de textos, xa non digamos de contido. Ten 44 páxinas; as 14 primeiras son propostas de normas de hixiene limitantes como se nun confinamento continuo fósemos viver. Ao chegar á páxina 21 (sorpresa!) incorpórase o apartado 6: ”Implantación da formación blended no SUG: Deseño” e, pegado, un texto en español nacido nunha consultora no que figuran as páxinas do que se supón que é o documento entregado. Sen comentarios, ou No comment porque debemos estar en correspondencia coa mistura mental dos autores da encomenda.

Mais..., sempre hai un ‘pero’ e mais unha segunda parte. As 3 Universidades que hai na Galiza contestan -unha vez que foi retirado o “Programa...” da Xunta- cunha proposta denominada “Plan de impulso e consolidación das competencias dixitais como apoio á docencia presencial no SUG”, que vén sendo unha emenda parcial á primeira andanada.

As reitorías das universidades da Coruña, Vigo e Santiago están facendo un pobre papel diante da Xunta por non teren conseguido até agora en sucesivos períodos cambiar cálculo nen monto financeiro total. Admítese de facto que é non só posíbel senón regulamentábel a custo cero a complementariedade do ensino presencial co telemático. Se o estado de alarma rematar algún día de xuño, o esperábel é solventar os problemas xurdidos neste período, e logo xa veremos.

Aproveitar o efeito nocivo na saúde humana dun virus por moi importante que sexa para ‘colar’ a aniquilación da universidade tal e como existe hoxe parécenos demasiado mesmo para xente totalmente destemida. Hai algo que vive na universidade que se chama docencia e investigación (distinto de “dar clase”) que ten un carácter procesual, construtivo e colectivo, quer dicer, con participación directa e presenza física. Este proceso necesita do profesorado e dos estudantes. Do primeiro requírese que estexa capacitado, motivado e ben pagado á vez que ben esixido. Do segundo, que, fundamentalmente con interese á vez que meios suficientes (non só persoais senón tamén sociais) para poder seguir con aproveitamento os estudos, conseguir un título e ser útil no país que lle puxo os estudos superiores a súa disposición.

O profesorado proporciona docencia na medida en que o creou, o que quer dicer que non só posúe coñecemento novo senón que, do acervo científico existente, foi quen de convertelo en útil para o estudantado. E, xa postos na nova sociedade telemática, súponse que iso que din que se ‘colga’ nas redes e vale para aprender novo coñecemento desde unha pantalla en casa, ten dúas caras: por unha deberíase cobrar por dereitos de autor e por número de reproducións, e outra, iso non é o labor dun docente universitario. Xa está inventado e cumpríu o seu papel en época pasadas como cursos por correo. Ou as Universidades xa non valen para o que se cría- que pode ser- ou esta vía non é tampouco útil para conseguir mellora algunha.