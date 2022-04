Uns 1.600 desempregados poderán formarse mellor nos obradoiros duais

axudas. As entidades promotoras dos obradoiros duais de emprego –concellos, mancomunidades e colectivos sen ánimo de lucro– poderán solicitar ata o próximo 8 de abril as axudas para o desenvolvemento destes programas que ofrecen ás persoas desempregadas formación e un contrato de traballo. Así o vén de explicar a directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, quen apuntou que a Xunta destina este ano 42,1 millóns de euros a esta actuación, un 23% máis que na anterior convocatoria. Así, estima que entre 2022 e 2023 unhas 1.600 persoas sen emprego melloren a súa cualificación, ao tempo que acceden a un traballo, a través do desenvolvemento de máis de oitenta talleres.

Segundo explicou Lado, os obradoiros duais teñen unha tripla dimensión: mellorar a empregabilidade das persoas participantes mediante a formación para o emprego de calidade; desenvolver actuacións de mellora en espazos públicos e a prestación de servizos de interese xeral e social; e colaborar con entidades locais galegas para incrementar o emprego nos concellos. Como participantes, según apunta a Xunta, darase prioridade ás persoas con especiais dificultades de inserción no mercado laboral como mulleres, emigrantes retornados, vítimas de violencia de xénero, persoas que esgotaron as prestacións e subsidios por desemprego, parados de longa duración, maiores de 45 anos ou persoas en risco de exclusión social.

“Os alumnos e alumnas, ademais de formarse e de realizar un traballo, grazas a estas actividades poden obter un certificado de profesionalidade”, subliñou a directora xeral.