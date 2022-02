UU.AA. aplaude que Galicia contará con Axencia do control alimentario

Unións Agrarias valora positivamente que a Consellería do Medio Rural recollera e comprometera a posta en marcha de varias das reivindicacións que a organización viña reclamando para mellorar a comercialización das producións en orixe.

Acordos como a creación da Axencia do control alimentario “serán fundamentais para a aplicación con rigor da Lei da Cadea Alimentaria de xeito que os actuais incumprimentos por parte das industrias lácteas a hora de negociar os contratos de aprovisionamento deixen de producirse”, di nun comunidado.

A organización agraria volveu a reclamar a posta en marcha dun observatorio de prezos con aplicación real para que os titulares de explotacións de leite poidan ter un mecanismo de referencia certo para aplicar os custes de produción a negociación do prezo de venta coas industrias. No encontro deste mércores co conselleiro, José Gonzalez, o secretario xeral de UU.AA., Roberto García, fixo fincapé na necesidade de buscar tódalas posibilidades normativas para poder concretar a mediación pública nas negociacións dos contratos de aprovisionamento, de xeito que se equilibre a balanza entre a base produtora e as industrias transformadoras. Unha arbitraxe que xa está aportando grandes resultados nos países europeos nos que se ten desenvolto.

Tamén houbo plena coincidencia na necesidade de dar transparencia e traslado das fortísimas subas de custes de produción que no último ano levan soportado as granxas en practicamente tódolos os insumos que precisan para traballar, enerxía, fertilizantes, plásticos, alimentación animal, combustible, etc. Factores que xa está contribuíndo decididamente a caída da renda no rural. Só no último ano se ten detectado unha suba de 4 céntimos nos custes da produción láctea co que o balanzo de actividade eleva a 40 céntimos o investimento que cada gandeiro ten que facer para levar un litro de leite a industria.

A proposta da Consellería do Medio Rural da chamada “Solución Italiana”, baseada en acadar un acordo entre a distribución, a industria e os gandeiros para establecer a devandita prima, cun tope de 41 céntimos por litro –excluíndo primas por calidades e IVE– ao longo de 2022, supón un activo importante para o mantemento da actividade nas explotación pero sempre que non sirva para desvirtuar o elemento central como é o apuntamento dos custes de produción na negociación dos contratos coas industrias.

Finalmente, UUAA reclamou unha reunión específica sobre as problemáticas do sector cárnico que atravesa unha das peores crises de rendibilidade polo constante incremento do diferencial entre o que pagan polos animais e o que custa producilos. Unha fenda que neste momento xa supera os 2 euros por quilo.