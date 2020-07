Valdoviño o el camino al Elíseo

Desde Meirás hasta la laguna de A Frouxeira, más de 5,5 kilometros se desplegarán este año para caminantes y cicloturistas con destino al elíseo: paraíso de los héroes griegos. La senda paralela a la carretera AC-116 reforzará el turismo en todas las estaciones, con este recorrido que incluye al menos siete establecimientos de hostelería y los desvíos a las playas. El proyecto pretendía llegar a Ferrol. Pero vecinos de Narón se han opuesto en la zona do Val, descontentos con el proyecto y las expropiaciones. La propia conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, visitaba este miércoles la obra en la zona de Meirás. Y lamentaba que esta senda peatonal no pueda cruzar Ferrol, Narón y Valdoviño.

En este último municipio, la inversión autonómica supera los 800.000 euros “e as obras estarán listas este mesmo ano” con la habilitación de 2,8 kilómetros entre Riobó y Meirás. Forma parte del Plan de Sendas de Galicia, que en toda la comunidad sólo ha encontrado oposición en Narón. De momento, en Ferrolterra ya se han ejecutado las de Fene, Mugardos-Ares y Cabanas. Pero el programa completo en la comarca incluye otras tres, con una inversión total de cuatro millones de euros (cofinanciada por la UE, a través de los Fondos Feder). Por ejemplo, se ha aprobado el tramo Franza-Rilo de Mugardos. “No caso de Narón, a obra estaba licitada e adxudicada pero houbo un rexeitamento total e frontal dos veciños... pese a que estaba consensuado co propio concello”, indica la conselleira. Insiste en que la senda por O Val “tiña os mesmos criterios técnicos que a de Valdoviño, non se puido executar e agardamos un consenso” con el equipo de la alcaldesa, Marián Ferreiro.

La visita a Meirás se realizó en compañía del regidor del municipio costero, un Alberto González confiado en que este sendero refuerce el turismo. Además, la zona aguarda la inmediata adjudicación de la mejora de la carretera entre Cedeira-Valdoviño: con 4,4 millones de euros para facilitar desplazamientos. Para González, “proxectos como esta senda peonil melloran a mobilidade, a seguridade e a calidade de vida de todos os veciños... é unha iniciativa moi ambiciosa, que se axustou para un mellor trazado, superar os cinco quilómetros e empatar coa lagoa da Frouxeira”.

Confía el regidor en que “se favoreza o turismo desestacionalizado nos concellos da costa, para o seu uso durante todo o ano e non só no verán”. Y recalca que “o feito de poder ir camiñando por estes 5,5 quilómetros, ou en bicicleta, mellorará a nosa calidade de vida”.

Ahora la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade aguarda que pronto se resuelvan los problemas con Narón, para que así la senda enlace sin interrupción la laguna de A Frouxeira con Ferrol en una agradable caminata. Según Ethel Vázquez, “os veciños e a alcaldesa de Narón deben comprobar que sendas como a que visitamos este mércores só aportan beneficios, son unha aposta pola mobilidade sostible e cómoda... ademáis revalorizan o entorno e o turismo” . Este municipio tiene 14 playas, y seis de ellas se encuentran en la parroquia de Meirás por la que avanzará esta senda.