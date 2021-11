Varela, Miñones y Rey piden que se reme ya detrás de la dirección

La dirección federal socialista encabezada por Pedro Sánchez, que mantuvo una postura neutral en las primarias que dieron la secretaría general del PSdeG a Valentín González Formoso frente a Gonzalo Caballero, optó el pasado lunes por nombrar una gestora con el objeto de permitir el protagonismo necesario al equipo del nuevo líder para preparar el congreso que se celebrará los próximos 7 y 8 de diciembre.

Madrid tomó cartas en el asunto al considerar que los trabajos del cónclave no se estaban haciendo en tiempo y forma, sobre todo la ponencia política, que es la hoja de ruta para los próximos años que debe guiar la labor de la nueva dirección.

Esa intervención federal, esperada por Formoso y sus afines para encarrilar un congreso que estaba en el aire, generó descontento entre un núcleo reducido de dirigentes más próximo al secretario general saliente que expusieron de forma pública su malestar por boca del diputado autonómico y secretario de acción electoral, Martín Seco.

En todo caso, el goteo de voces que van apareciendo públicamente al respecto lo hacen en la dirección de arropar al nuevo líder. Así, este martes el alcalde arousano y presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alberto Varela, apeló a los socialistas para que todos “remen” detrás de la nueva dirección.

Según Varela, el objetivo del PSdeG que salga del próximo congreso gallego debe ser el de convertirse en la “primera fuerza política en Galicia”.

El regidor destacó que la “principal finalidad” de la gestora nombrada por Ferraz es pilotar un cónclave y unas ponencias que guiarán la acción política de la organización durante los próximos años.

Lejos del tono de Martín Seco, Alberto Varela manifestó: “El resto de cuestiones... estoy convencido de que todos los militantes, simpatizantes vamos a remar detrás de la nueva dirección para conseguir el objetivo que todos queremos, que es que el PSdeG sea primera fuerza”.

El dirigente municipalista evitó polemizar sobre si Caballero debe dimitir tras el correctivo de Ferraz a su forma de proceder ante el congreso. En su opinión, todos los militantes socialistas aportan al proyecto y tanto el secretario general actual como el saliente son activos valiosos que van a tener un papel destacado en los próximos años.

En el mismo tono se pronunció el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. “Siempre dije que estoy para sumar”, consideró, al tiempo que puso el foco en su labor como representante gubernamental con todos los retos por delante que este implica.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también remarcó que las primarias son las que guían ahora a la organización y, a partir de ahí, los tiempos los marcan los estatutos.

En ese sentido, evitó entrar en el debate sobre si Gonzalo caballero debe dimitir o no. Según abundó, del cónclave que se celebrará los días 7 y 8 de diciembre saldrá una nueva dirección que deberá adoptar las decisiones que considere oportunas.

“No voy a opinar sobre lo que se debe hacer o no porque no me corresponde. Las decisiones de los órganos del partido siempre las acato y respeto”, respondió finalmente, según recogió Efe, al ser cuestionada sobre la decisión de la dirección federal de destituir al comité organizador del congreso que había nombrado Caballero.

abrumados El secretario de Acción Electoral de la ejecutiva saliente del socialista Gonzalo Caballero, el diputado Martín Seco, insistió este martes de nuevo en el hecho de que los afines al primero están “abrumados” por la decisión “unilateral” de destituir el comité organizador del congreso y reemplazarlo por otro.

En declaraciones en los pasillos del Parlamento, recordó que el lema de campaña de Valentín González Formoso, cuyo cargo será ratificado en la cita de los días 7 y 8 de diciembre, era “sumar para avanzar” y por tanto Seco contó que esperaban que les comentasen al menos que querían una “integración”.

Es decir, una iniciativa “paritaria”, en lugar de una destitución del órgano elegido que tenía prácticamente “ultimada” la ponencia marco.