Venezolanos que buscan refugiarse de la inseguridad

Karina Iglesias es hija de gallegos nacida en Venezuela. La primera ocasión en la que retornó a Galicia fue allá por los años 80, acompañada de sus padres. Sin embargo, con la llegada de la crisis del 2010, decidió volverse a Venezuela, donde todavía tenía a su hermano y casa donde establecerse. Allí montó dos negocios, pero la inestabilidad social, política y económica la hicieron volverse en el 2016, hace seis años.

“Mi hermano decidió volverse a Galicia con su esposa y yo no quería quedarme allí sola, me daba miedo porque la seguridad empezaba a escasear, la gente no tenía para comer y cuando ví a personas rebuscar en la basura a las seis de la mañana, cuando la sacaban de los restaurantes, pensé que la cosa se iba a poner ‘heavy’ y decidí venirme y no quedarme allí para descubrir lo que habría pasado conmigo”, nos cuenta Karina a EL CORREO.

Desde el 29 de noviembre de 2016, fecha en la que llegó a Galicia, ha tenido tiempo para observar el devenir de la población venezonala en la comunidad. Y dice que “cada vez veo a más venezolanos llegar”. “El perfil de la mayoría de los venezolanos que vienen es el de profesionales con estudios superiores que tienen su vida hecha en Venezuela, que llevaban una vida cómoda allá, pero que por el tema de la inseguridad, de no poder volver seguro a tu casa por la noche porque no sabes si te van a secuestrar o si tu hijo va a llegar a casa o no después del colegio hace que se vengan para poder gozar de una mayor calidad de vida”, explica esta emigrante retornada.

Y es que asegura que “ellos quieren darle una seguridad a sus hijos, principalmente, porque una cosa es decirlo y otra vivirlo: el llegar a tu casa a las dos de la mañana y no tener que estar con el corazón en un puño por si te están siguiendo o no, o en el momento más crítico, el de meter el coche en el garaje y saber que si pasa algo no tienes escapatoria, además de no poder llevar a los niños al parque por si los secuestran”. Así, Karina asegura que los que se vienen dejan toda una vida allá, todo lo construido para empezar de cero.

Por otra parte, al problema de la seguridad se suma el de la inflación. “En Venezuela hubo un momento en el que escaseaba la comida y, aunque ahora se consigue de todo en el supermercado, te pueden atracar a la salida solo para conseguir la bolsa de la compra, porque los precios de los alimentos son desorbitados”, dice Karina. Es por ello que reconoce que “el que tiene dinero decide irse para poder empezar algo fuera, pero el que no lo tiene no puede irse para ningún lado”.

Asegura que el venezolano que llega a España generalmente lo hace con la idea de emprender y “a veces pecan de impacientes, porque no se dan unos años para estudiar el mercado”, de manera que “invierten todo lo que tienen en negocios que luego igual no funcionan”. La ventaja con la que sí juegan es que al final muchos gallegos son hijos de emigrantes, de manera que nuestra cultura está muy vinculada a la suya, con raíces comunes, por lo que la adaptación es más fácil.

Karina, a sus 44 años, tiene ahora dos negocios, un compro oro, que fue con el que empezó cuando se vino de Venezuela y un servicio de mensajería con ese país, a través del cuál pueden realizarse giros de dinero y de mercancías. En su día a día ve cómo muchos venezolanos ya afincados aquí siguen queriendo ayudar a sus familias allá, a los que han tenido que dejar atrás para buscar una vida mejor para sus hijos.

“La mayoría de ellos mandan sobre todo medicinas, porque antes directamente no había medicinas en las farmacias y, aunque ahora las hay, tienen un precio desorbitado, por ejemplo, algo que aquí te puede costar ocho euros, allá te cuesta unos 70 dólares, así que les compensa mandarlas”, afirma la emprendedora, que además puntualiza que los medicamentos que más envían son “pastillas para la tensión, bolsas de colostomía, tratamientos para cáncer y todos aquellos que realmente marcan la diferencia entre seguir viviendo o no”.