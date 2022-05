Veranillo anticipado con más de una semana de termómetros sobre 25º

Un potente anticiclón situado cerca de las costas gallegas está provocando una situación de tiempo primaveral en nuestra comunidad con temperaturas que, a pesar de considerarse propias de esta estación, empiezan a semejarse más a las de una especie de veranillo con la mayoría de las ciudades con los termómetros situadas en el entorno de los 25 grados que llegarán a los 30º en el sur de la provincia de Lugo, buena parte de la de Ourense y el sur de la de Pontevedra.

No será una situación transitoria ya que de acuerdo con las previsiones de Meteogalicia se alargará hasta dentro de una semana, aunque eltiempo.es, por ejemplo, la amplía algunos días más, aunque a finales de la próxima empezaran a entrar algunas nubes por el norte de Galicia.

Esta situación de bonanza en la parte oeste de nuestro país contrasta con lo que ocurrió estos últimos días en buena parte del resto de España donde “la presencia de un embolsamiento de aire frío en altura sobre el sur de la Península, bajas presiones en superficie y con viento del este aportando humedad desde el Mediterráneo, son los ingredientes perfectos para estas lluvias y tormentas, que se registraron hasta el miércoles, con especial incidencia en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Madrid”.

La mejoría de este miércoles, en el que las temperaturas máximas se registraron en las localidades de Leiro con 27,5º (tres más que la más alta del martes), 26,8 de Arnoia, 26,3 en Ourense capital y 25,9 en Castrelo do Miño, continuarán hoy ya que, de acuerdo con la previsión de Meteogalicia, la comunidad “continuará con influencia anticiclónica. Por lo tanto, el cielo estará despejado y con posible entrada de nubes altas que no impedirán el paso del sol. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos, mientras que las máximas ascenderán ligeramente. El viento soplará del noreste, moderado en el tercio norte, con intervalos fuertes entre Bares y Costa da Morte, más flojo en el resto”.

La máxima en las ciudades se espera con Ourense que llegará a los 27 grados mientras que Pontevedra y Vigo rondarán los 25º y Santiago tocará los 23º, Ferrol los 22º y A Coruña y Lugo se situarán por encima de 20º.

El viernes se mitiga la fuerza de los pocos vientos que quedan y en la ciudad de As Burgas los termómetros ya se acercarán a los 30 grados con 27 y 26 en Pontevedra y Vigo y los 25 de la capital de nuestra comunidad.

Sábado y domingo la comunidad “estará bajo la influencia de un anticiclón centrado en las Islas Británicas. Con esta situación, se esperan bancos de niebla matinales en zonas de interior, que darán paso a cielos despejados en general, o con nubes altas. Ya por la tarde crecerán algunas nubes de evolución, sobre todo en el interior. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y Ourense estará por encima de los treinta grados, Pontevedra llegará a los 28 y el aire caliente que llega por el Cantábrico elevará las temperaturas en Ferrol hasta los 27 grados centígrados.

A partir de este próximo fin de semana Galicia continuará con estabilidad atmosférica. “ Se espera un período de baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas tras ascender durante el fin de semana quedarán sin grandes cambios la próxima semana, excepto en el litoral donde descenderán ligeramente”, según las previsiones de Meteogalicia que coinciden con las de la Agencia Estatal de meteorología y de eltiempo.es. Estas dos últimas incluso prolongan la bonanza algunas jornadas más. .