Deporte y diversión van de la mano en Costa da Morte

Atlantis Adventure se creó en el año 2003, aunque es un proyecto que ya comenzó a cobrar forma en 2001. La zona de la Costa da Morte, en la que se realizan las actividades, se escogió por los recursos naturales que ya había en aquella época como la cascada del Ézaro, los arenales de Carnota, zona de Fisterra y Cee. “Un punto clave para crear una empresa de turismo activo”, destaca Amelia García, responsable de Atlantis Adventure, la primera de la comarca y la más antigua.

Su filosofía de proyecto es seguir avanzando. De hecho tienen planes en mente para la zona de Muxía, aunque tras la pandemia han quedado aplazados. Aquí en Costa da Morte comienza la aventura es su lema.

En los meses de verano la cartera de actividades que se desarrolla es amplia. Están las excursiones en kayak; la más famosa y la primera que sacaron fue el tour guiado por el Sagrado Olimpo de los Celtas que adentra al turista en la cascada de Ézaro. Y hace un par de años también habilitaron una ruta desde Sardiñeiro; la llaman la ruta das Furnas y consiste en ir explorando las cuevas de alrededor, las especies y la flora. A mayores está la travesía por la ría de Cee y Corcubión, en la que se observan unos pequeños rincones y se cuenta la historia de los castillos. Por último, la travesía en kayak de Lires, un tanto abandonada a día de hoy.

En Atlantis Adventure también se incluye el barranquismo, con la actividad estrella del descenso del Bruño en el río Miñóns, afluente del río Xallas, que se desarrolla en la comarca de Cee. Un recorrido de bajo riesgo y muy divertido, sobre todo para las familias o amigos que se quieren iniciar en esta modalidad.

También es muy popular el coastering, un deporte de aventura que consiste en realizar un recorrido costero combinando senderismo, saltos de altura al agua, exploración de cuevas terrestres, buceo, escalada de travesía, etc. En este caso se bordea la costa de Corcubión y se exploran con detalle las furnas.

A mayores, este año, no vierdo muy seguro el desarrollo del campamento lúdico de turismo y aventura, decidieron ofrecer el servicio a través del técnico de deportes del Concello de Cee para que los niños no se quedaran sin su merecida actividad este verano. “La verdad es que ha sido un éxito y se ha completado al 100%”, destaca Amelia. También trabajan con excursiones de fin de curso que esta temporada se tuvieron que suspender.

Desde Atlantis Adventure se han marcado un número propio. En las actividades de campamento que hacen con el Concello no se han pasado de quince personas, aunque en estos momentos podrían tener más. En el resto de actividades, como las travesías en kayak, no se exceden de veinte “porque ese número te permite controlar muy bien”.

la gente necesita distra-cción y no quiere dar marcha atrás a sus planes Lo más reclamado en Atlantis Adventure es la travesía en la cascada de Ézaro. En segundo lugar está el coastering, “una actividad muy llamativa para el turista externo”, aprecia Amelia.

El perfil de turista habitual varía por temporadas. En Semana Santa y a primeros de verano hay mucha gente de Galicia, una cartera grande de clientes. Con el paso del verano hay otra mitad que corresponde a turismo familiar externo y jóvenes entre 23 y 35 años. Después hay otra franja de clientes de 50 años, que especialmente elige las travesías.

En el mes de junio notaron más afluencia de población regional. “Pienso que estaban como locos por respirar y hacer alguna actividad al aire libre tras meses de confinamiento”, considera. A mediados de julio tuvieron un repunte alto de familias externas: gente de País Vasco, Madrid y Castilla La Mancha. En la última semana de julio notaron, además, un aumento de reservas para el mes de agosto. Aún así, se aprecia esa incertidumbre por lo que puede venir, ya que muchos esperan a la última hora e incluso llaman por teléfono para que se les aconseje cuál es la mejor actividad que pueden realizar en familia. Eso sí, tras horas de diversión, muchos se quedan con las ganas de repetir... ¡y repiten!.

A pesar de las circunstancias impuestas tras la pandemia, todo ha seguido el mismo curso que siempre. “Todo el mundo está mentalizado y todo funciona correctamente”, afirma. En cada momento se les recuerda a los clientes que no bajen la guardia. “La verdad es que la gente es súper agradecida”, sostiene.

Lo más destacado de este verano, hasta el momento, es que durante la semana del 13 a 19 de julio contaron con el equipo femenino de baloncesto del Real Madrid que realizó la actividad de piragüismo, entre otras.

una ruta en kayak, al detalle Brais Pérez es uno de los técnicos en piragüismo y se ocupa fundamentalmente de la actividad de kayak. Este verano, sus compañeros y él deben tener muy en cuenta los protocolos establecidos por la empresa que avalan las asociaciones de turismo activo. Así, nos cuenta en primera persona cómo es el funcionamiento.

“Chegamos ao noso lugar de traballo e temos unha lista con todo o material que está desinfectado, cargamos todo ese material e dirixímonos ao lugar de actividade: Sardiñeiro, Ézaro ou Cee. Unha vez alí o que facemos é recepcionar a todos os clientes, tomarlle a temperatura e darlle xel hixienizante. No caso de que algún dea temperatura demasiado alta temos que aislalo. De seguido, imos ata a auga e explicamos a ruta e os puntos básicos de remar, tendo en conta os puntos negros da ruta onde pode haber un pouco máis de perigo. Unha vez que están todos preparados cos coñecementos necesarios botámonos a auga “explica en detalle Brais. Cada diez personas hay un monitor que se encarga, además, de explicar todo lo que hay en el entorno. Al finalizar el viaje, separan el material que se utilizó del que no para su desinfección.

Los trayectos tienen una duración aproximada de dos horas u hora y media, en función del tiempo. “Se os técnicos vemos que se pode saír ao mar sin problema damos un paseo un pouco máis longo. Se as condicións non son óptimas, sempre se prefire a seguridade antes que o disfrute en si, que ao final non sería disfrute porque con vento o único que vai facer a xente é pasar medo”, considera.