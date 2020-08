“En 2013 tenía la cuenta más seguida de Instagram España compartiendo post de moda”

“Cuando veía desfiles de moda en la televisión siempre soñaba con ser la reportera que los narraba, no la modelo, y ahora he conseguido crear mi propia TV”. Con estas palabras se define la brasileña Aline Lorenzo, la influencer residente en Galicia que tiene entre sus seguidores a iconos del mundo de la moda como Natalia Osona o Mónica Sors.

-¿Cuándo empezaste como blogger?

De 2007 a 2009 tuve un blog de moda. Luego, empecé a trabajar mucho en tiendas y ya no podía compaginar, porque por aquel entonces todavía me parecía un hobby.

- ¿No se podía monetizar?

Sí, había formas de monetizar, pero era muy difícil, todo estaba empezando. Así que estuve bastante tiempo trabajando en comercio, como encargada de una tienda, con la carrera de Periodismo a medias... Y todo lo de la moda se quedó como un sueño imposible.

- ¿Y cuándo abres tu Instagram?

En 2012, cuando ya estaba todo más profesionalizado y aparece precisamente esta red social, Instagram. Era una forma más fácil y rápida de comunicar sin tener que abrir el ordenador y volcada hacia la imagen y la moda. Facebook y Twitter no tenían ese perfil. Así que decicí abrirme una cuenta como usuario normal y, en 2012, abrí otra de inspiración de moda. No tenía tiempo a sacarme fotos, así que compartía las de otras bloguers y hacía análisis de moda, de cómo combinar y qué tendencias se estaban llevando, ¡todo mientras iba en bus al trabajo!

- ¿Y qué respuesta recibiste del público? ¿Te siguió mucha gente?

En 2012 y 2013 había poca gente en Instagram, la gente aún no apostaba por eso, era algo muy nuevo y diferente. Pero poco a poco fue empezando a gustar mucho y empezó a seguirme gente famosa como Sara Carbonero o Paula Echevarría. ¡En 2013 ya era la cuenta más seguida de España, estaba en las tops! ¡Y no dejaba de ser una cuenta de inspiración de moda!

- ¿Dirías que tu clave del éxito está en saber aprovechar oportunidad?

¡Sí! Siempre fui muy inquieta y atrevida, de lanzarme cuando aún no hay nada, cuando aún no hay nadie. No tengo miedo a lo desconocido y no soy de seguir fórmulas ni de esperar a que te consoliden para hacer algo. Hay que ser creativa, innovar y, al final, aprender a fracasar, que hay fórmulas que no funcionan y tienes que reajustar.

- ¿Siempre te ha apasionado el mundo de la moda?

Mi inquietud siempre ha sido investigar y comunicar sobre moda y belleza. Instagram fue una vía fantástica para poner en práctica todo lo que siempre quise: ser presentadora. De pequeña, esa era mi referencia. Veía la tele y veía un desfile de moda y yo no quería ser la modelo... ¡Quería ser la periodista, la reportera que hacía el reportaje sobre ese desfile! Desde muy niña siempre lo tuve claro y, hoy en día, con Internet, no hay límites. Nuestra generación tiene muchísima suerte, porque si somos atrevidos y pioneros, podemos lanzarnos a por todo aquello que nos propongamos ser.

- Estuviste años sin dar la cara...

Sí. De 2012 a 2017 estuve sin dar la cara en Instagran, era algo así como La vecina rubia hoy en día. Hablaba desde otra perspectiva, pero siempre teniendo mucha conexión con la gente. Poco a poco, fui viendo que crecía la tendencia hacia la marca personal cada vez más y decidí dar el paso de mostrarme y se yo también mi propia marca personal para enseñar looks y hablar de moda. Eso fue en 2017, el mismo año en que empezaron los Stories.

- ¿Hoy día, qué contenido ofreces?

Yo me defino, hoy en día, como que además de ofrecer marca personal, también doy contenido de moda, belleza, maquillaje, voy de tiendas, busco looks, hablo de las tendencias... Soy creadora de vídeos incansable. También hago challenges de maquillaje basados en el fenómeno de Tik Tok. Mezclo la información de moda y maquillaje con el entretenimiento y el storytelling. ¡Mi sueño siempre ha sido estar en la tele y, al final, he creado mi propia tele! Estoy muy contenta.

- Ahora impartes clases, ¿y eso?

Pues con la cuarentena, como todos los sectores han tenido que reinventarse, decidí dar una vuelta a mi mercado, a la marca personal, y enseñar a alumnos cómo reforzarla. Atreverme a dar cursos. Así, he decidido emprender el ‘Club a tope de power’, para dar tips de Instagram en la creación de contenido. Yo creo que incluso aunque una persona trabaje para otra empresa, como Sephora o El Corte Inglés, tiene redes sociales en las que potenciar su marca persona, y debe aprovecharlas, siendo escaparate de todo lo bueno que sabe hacer. Quién es fuerte digitalmente tiene alguna ventaja, ya que cada vez Internet es más importante, el tener presencia.

- ¿Qué ha sido tendencia este verano?

Con la pandemia el mercado ha dado un vuelco. La gente está apostando más por tejidos sostenibles. Está de tendencia la frescura, la ropa multiusos. También el maquillaje ha dado un vuelco hacia los ojos, los labios están más escondidos tras las mascarillas. Se necesitan pintalabios que duren y no transfieran, atrás ha quedado el gloss.