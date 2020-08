“En política, o meu momento ‘terra trágame’ foi a moción de censura contra Albor”

Tomás Pérez Vidal é un deses políticos de raza, dos que desempeñou responsabilidades en todos os niveis da Administración pública e dos que nunca perdeu de vista as súas coordenadas vitais. Nado en Casoio (Ourense), foi presidente do Parlamento de Galicia entre maio de 1986 e xaneiro de 1990, e tras o falecemento do seu antecesor, Antonio Rosón. Accedeu a este posto dende a Vicepresidencia Primeira desta Cámara que, tras o seu ascenso, ocuparía Luis Cordeiro Rodríguez. Antes de chegar á presidencia do Parlamento, foi subdirector xeral de Xestión Económica na Xunta, director xeral de Relacións Institucionais, senador, deputado autonómico na primeira lexislatura (e noutras tres), concelleiro en Ourense tras as eleccións de 1991, deputado provincial na Deputación de Ourense e membro da executiva rexional e presidente adxunto do PPdeG. Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid, Doutor en Económicas pola USC e con coñecementos de Dereito pola Universidade María Cristina de El Escorial, Tomás Pérez Vidal continuou a súa carreira política como conselleiro de Agricultura entre 1991 e 1997. Hoxe acercámonos a el na alameda do seu Ourense natal.

Como e onde están a ser as súas vacacións este verán?

En Ourense, na casa, descansando.

Dígame unha cousa que quizá non todo o mundo saiba da provincia de Ourense.

Ó contrario da película, Ourense é un país para vellos. Ten os máis conservados recursos naturais a pesar dos incendios forestais.

Se lle desen a oportunidade de voltar cinco minutos con poderes executivos a algún dos postos que desempeñou, que decreto firmaría ou que obra autorizaría?

Impulsaría todo o posible o desenrolo da industria agroalimentaria. É a que ten máis futuro e a que xenera máis emprego. Quizá hoxe, polas circunstancias, preocupen máis a Sanidade e a Educación, que son básicas para o futuro.

En que adoita pasar o seu tempo de ocio?

Gústame estar cos amigos, pero agora que non convén facer xuntanzas, estou coidando unha pequena horta, que me entretén moito.

Cal foi o seu momento terra trágame en política?

A moción de censura ó entón presidente da Xunta de Galicia Xerardo Fernández Albor.

Que entorno natural de Galicia lle resulta máis fermoso?

Toda Galicia é fermosa. No interior resaltaría o Xurés, Trevinca, o macizo Central... e na costa, Corrubedo.

A que se considera afeccionado?

Ó buceo, á pesca no mar, a leer, a facer andainas longas, etc.

A que tres personaxes históricos convidaría a cear e que tema de conversa sacaría?

A Antonio Rosón, a Eulogio Gómez Franqueira e a Pío Cabanillas, para coñecer os entresixos previos á Autonomía de Galicia.

Cal é o galeguismo que máis lle gusta?

O que vivín de cerca de Franqueira, Rosón, Albor, Piñeiro, Barreiro, etc.

Cal é a canción da súa vida?

Para min, Satisfaction, de Rolling Stone (1965).

Que obxecto considerado de culto familiar preside a súa casa?

Ata que secou, un acivro. Agora, un camelio.

De que acontecemento histórico lle gustaría ser testemuña en primeira fila?

Da chegada de Colón a América.

Que lle preguntaría a Cristóbal Colón?

Viaxando no tempo, se se sinte recoñecido nos movementos que hai agora en América en relación á súa figura.

Cal é o seu recordo máis grato do seu paso pola política?

O que máis me impresionou foi a sesión constitutiva do primeiro Parlamento de Galicia, e o máis grato, a inauguración do Pazo do Hórreo.

En que lugar se sinte ben estando só?

Na casa ou camiñando.

Na súa casa nunca se fala de...?

Fálase de todo.

Por último: o titular de prensa que leva máis tempo agardando?

Rematou o verán sen incendios forestais en Galicia.