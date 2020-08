“La colaboración con Guadi en gallego es muy especial, convierte una balada en rock”

Arcadio Falcón es uno de esos nuevos talentos que, con tan solo 23 años, han cautivado a todos aquellos que lo escuchan. Amante de la música, principalmente del rock, desde que era un niño, ha encaminado su carrera musical hacia este género, siempre acompañado de su inseparable guitarra, amiga y compañera. Con raíces gallegas, tiene claro que Galicia es una tierra a la que se le puede sacar gran partido. Tanto es así que Ourense ha sido el lugar elegido para la grabación de su último videoclip: MAD-BOS.

- ¿Cómo es eso de que tienes raíces gallegas siendo madrileño?

Mis padres son gallegos y mis abuelos, tres de ellos, también. He pasado en Galicia la mitad de los años de mi vida y todos los veranos vengo varias veces, en concreto a Lugo, a la zona de Pastoriza, al lado de Meira.

- Tengo entendido que desde muy pequeño ya demostraste tu pasión por la música. ¿Cómo fueron tus comienzos?

Pues ya desde pequeño empecé a tocar el piano, sin mucho interés, con cuatro/cinco años. Era como una actividad extraescolar para hacer algo. Después, según fui creciendo, me empezó a llamar la atención la guitarra, y empecé a tocarla a los 9 años. Desde entonces, todo ha ido in crescendo, desde que con 12 o 13 años me empecé a tomar más en serio la profesión de artista.

- Empezando tan joven, seguro que tu música se vió inspirada por alguien. ¿Cuáles fueron tus influencias musicales?

Entré un poco en la música a través de la guitarra con Erip Clapton y, en España, siempre me ha llamado la atención la música de Serrat y cosas anteriores, como canciones de los Bravos. El rock clásico es por dónde empecé.

- También he escuchado que le dabas nombre a tu guitarra. ¿De dónde viene esa costumbre? Debes de tenerle mucho cariño.

¡Guau! ¿Dónde has leído eso? ¡Nunca me lo habían preguntado! Sí, les ponía nombre, aunque lo dejé de hacer, porque a la última se me olvidó. Bueno, tengo tres guitarras, tampoco es que tenga 150, jajaja. Clapton siempre le ponía nombre a sus guitarras y me pareció algo más emocional, y con una guitarra que tengo desde 15 años empecé la costumbre, con el nombre de Carolina, por cuestiones amorosas e inocentes. Hace mucho que nadie me decía nada al respecto y que no me acordaba de eso.

- Te graduaste en el prestigioso College of Music de Boston, ¿cómo ingresaste en esta institución?

Fui para allá con 17 años al acabar Bachillerato, me gradué en 3 años y estuve otro más en Boston trabajando antes de volverme a España el año pasado. Yo sabía que quería estudiar música más enserio y dedicarme a ello, con 14 años ya lo tenía clarísimo. Entonces me hablaron muy bien de ese sitio, hice la solicitud sin esperar mucho y me aceptaron tras la prueba de acceso en Barcelona. ¡Ni me lo pensé! ¡Fui un privilegiado por poder irme y porque aceptan a muy poca gente!

- De cara al nuevo disco, ¿qué nos puedes contar sobre él?

Es un disco de 10 canciones, 9 son propias y una es una versión a dúo con Guadi Galego. La canción con Guadi es en gallego y luego tengo 5 en inglés y 4 en español. Es un poco una mezcla, sobre todo en lo que respecta a las letras, a las que les pongo historia. Se trata de una colección de historias de estos años en los que me fui de casa y aprendí a ver el mundo en otra lente. Fue el despertar al mundo y ver que no es el escudo protector que hay en casa.

- ¿Y cómo surgió tu colaboración con Guadi? ¿Conoces bien el idioma gallego?

Yo lo entiendo perfectamente todo, y “falar podo, pero cóstame”, si hablo durante mucho tiempo se me va a meter alguna palabra por ahí seguro. Pero el tema que hago con Guadi es un tema de ella, del disco anterior que sacó que se llama Vida, Yo conocí su música al poco tiempo de volver a España y se me ocurrió contar con ella si le apetecía, versionando Vida, que es una balada, dándole un toque más movido, acelerándola un poco con saxofones y guitarra.

- ¿Dónde enc ajaría tu estilo musical? ¿Cómo lo definirías?

Buff... Yo creo que si lo tuviese que definir sería una mezcla entre el rock clásico y la estética moderna de grabación, el pop moderno no en cuanto al sonido sino en cuanto al proceso de grabación. Es algo único y que se debe escuchar para poder sentirlo y entenderlo.

- ¿Y cómo surge la grabación de MAD-BOS en Ourense?

Grabamos el videoclip todo en Ourense primero porque trabajé con un equipo de personas todas de allí, con una compañía llamada Bicharela, descubrimos un sitio interior que acababa de abrir, un centro cultural, y la belleza de la ciudad un poco capturaba algo de lo que había en el vídeo. Nos lanzamos y nos fuimos desde Madrid, en un fin de semana, para sacarlo adelante. Todo fue surgiendo, yo sabía que algo había que hacer en Galicia, sí o sí. De hecho, antes de la epidemia, yo quería presentar el disco en Galicia, incluso antes que en Madrid.