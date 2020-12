Verde, que te quiero verde

Una frase que magistralmente sintetiza los tiempos que vivimos, en general, y preconiza las navidades que se avecinan, en particular, es la admonición que lanzó a María Magdalena un Jesús recién salido del sepulcro: noli me tangere (“no me toques” o “no te me acerques”, según nos aproximemos más o menos al texto original griego, de donde se volcó en la Vulgata). Hodiernamente, es otro Salvador (Illa) quien advierte, cual si de bíblicas pecadoras se tratara la población. Este enigmático pasaje del Nuevo Testamento ha sido además fuente de diversas interpretaciones pictóricas, de Bronzino a Picasso, de Tiziano a Rembrandt o de Andrea del Sarto a Poussin. Pero, si hay que elegir, preferimos quedarnos entonces con la versión de Paolo Cagliari, más conocido como el Veronés, pintor tan asociado al verde que, de hecho, su apodo quedó ligado definitivamente a una de las tonalidades de este color, caracterizado por un intenso pigmento esmeralda, como bien se aprecia en la obra aludida.

Si nos fiamos de la psicología de los colores, parecería que el verde se relaciona con la serenidad y la armonía, con la buena salud, lo natural y, en suma, la vida. De ahí que, en las últimas décadas “lo verde” haya pasado de perder en castellano cierta connotación negativa

–un tanto casposa– a erigirse en el epítome de (casi) todas las virtudes; o, al menos, a reflejar un modus vivendi sostenible, tanto a nivel individual como colectivo. Dicho de otra forma, del verde/muerte lorquiano hemos transitado al hidrógeno verde, como nuevo icono del progreso energético (aunque el abundante gas sea, ciertamente, incoloro). No en vano, hace algunas semanas, el Gobierno español anunciaba la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, con la que se espera que España consiga la neutralidad climática, alcanzando no más allá de 2020 un sistema eléctrico 100% renovable; siguiendo la estela marcada por la Unión Europea, tras haber presentado la Comisión, en el mes de julio pasado, bajo la autoridad de la Comisaria Europea de Energía, Kadri Simson, la Estrategia Europea del Hidrógeno. Eso sí, frente a previsiones algo más modestas de nuestros países vecinos, la apuesta de nuestro Gobierno se eleva hasta casi los 9.000 millones de euros.

En todo caso, el objetivo global es producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable para 2030, impulsado mediante la Alianza Europea por el Hidrógeno Limpio, con el apoyo de Breakthrough Energy, una red de entidades fundada por Bill Gates y otros líderes empresariales y tecnológicos del mundo para acelerar la transición hacia un futuro de energía limpia. En verdad, una economía “verde” podría llegar a generar miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, en la cadena de valor del hidrógeno limpio, y se calcula que su uso puede asegurar la autonomía energética de Europa, al disminuir su dependencia de más de 320.000 millones de euros de importaciones de combustibles fósiles cada año. Ahora bien, estas mareantes cifras tampoco consiguen opacar las críticas al proceso, según denuncia un reciente estudio de la plataforma Corporate Europe Observatory; donde se ponen de manifiesto las presiones de grandes grupos gasísticos en favor del más contaminante hidrógeno azul, frente al verde que, al obtenerse a través de la electrólisis del agua, no genera emisiones.

Obviamente, no nos corresponde aquí, en el espacio de que disponemos, realizar una valoración en profundidad de un asunto que presenta tal cantidad de complejas aristas. Pero entendemos que cabe, al menos, lanzar la pregunta de si la verde Galicia será un lugar adecuado para que florezca esta nueva moda energética. De hecho, no hace mucho saltaba la noticia de que, entre los proyectos tractores auspiciados por la Xunta, en el marco de la carta a Mamá Noël der Leyen, se encuentra precisamente uno, también apoyado, al parecer, por la administración central, con el objetivo de impulsar una planta de producción de hidrógeno en la provincia de A Coruña, contando con la participación de empresas del sector; por lo que, de salir adelante, sería un nuevo ejemplo del potencial que reviste la filosofía de cooperación público-privada, que tanto hemos defendido desde esta columna. Eso sí, habrá que ver qué pasa con la ventanilla única prevista por el Gobierno para la gestión del fondo europeo de recuperación EU-Next Generation, del que en buena medida depende la viabilidad del proyecto.

De todas formas, los tenebrosos claroscuros de los que la historia de las energías renovables en España está trufada (como suele suceder en casi todos los sectores donde se ponen sobre la mesa jugosas subvenciones, no siempre repartidas transparente y equitativamente) llaman a la prudencia. Sería recomendable que, ante semejante cambio en el paradigma energético europeo, al menos, los intereses de las grandes corporaciones se conjugasen adecuadamente con los de las pequeñas y medianas empresas, como son la mayoría de las familiares; además de tener en cuenta el impacto de las decisiones corporativas sobre todo el entorno socioeconómico (trabajadores, consumidores, implicaciones ambientales...), abrazando así el nuevo espíritu preconizado por el stakeholder capitalism. De lo contrario, noli me tangere, hidrógeno.