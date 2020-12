Verín celebra hoy una concentración en apoyo del jefe de Ginecología

sanidad. La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei convoca hoy, a las 11.00 horas y delante del Hospital de Verín (Ourense), una concentración de apoyo al jefe de Ginecología del centro, Javier Castrillo, una de las caras visibles de las protestas contra el cierre del paritorio –que posteriormente fue reabierto–. El lema de Verín non se pecha se reconvirtió en Castrillo non se toca y, según trasladó a Europa Press la portavoz de la plataforma, Aurora Sola, confían en que “un apoyo masivo” a esta protesta obligue a la Xunta a “rectificar” la apertura de un expediente a este ginecólogo, lo que tanto el propio profesional como quienes le respaldan ven “una venganza política”. Los hechos que motivan el expediente se remontan, precisamente, a hace un año, cuando el 30 de noviembre –un día antes de que se hiciese efectivo el cierre del paritorio–, Castrillo mantuvo una discusión con una pediatra desplazada a Verín que defendía el traslado de un bebé que acababa de nacer a Ourense (lo que finalmente se hizo). La Xunta, con Alberto Núñez Feijóo al frente, defendieron que fue la pediatra la que denunció los hechos, por lo que la Administración cometería una irregularidad si no incoase la investigación. e.p.