Verín se pone en pie para defender al doctor Castrillo

Con la colaboración de un grupo de acróbatas del Circo de los Muchachos, Verín se puso ayer en pie para defender al jefe de Ginecología de su hospital, el doctor Javier Castrillo, una de las caras visibles de las protestas contra el cierre del paritorio del año pasado –posteriormente fue abierto–, de lo que consideran una “revancha” del Sergas tras la apertura de un expediente de sanción.

Cientos de personas tomaron las inmediaciones del Hospital de la localidad ourensana para secundar una concentración en la que no faltaron los ya tradicionales cánticos y pancartas de ‘Verín non se pecha’, a las que se añadieron los de ‘Castrillo non se toca’ y los que clamaron por el cese del gerente del Área Sanitaria de Ourense-Verín-O Barco, Félix Rubial.

La protesta tuvo lugar frente a las puertas del centro y también sirvió para conmemorar el aniversario de las masivas movilizaciones vividas en el municipio hace justo un año para reclamar la reapertura de la unidad de partos. Además de trabajadores, entre ellos las matronas, y de miembros de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de la comarca de Monterrei –organización convocante–, se sumaron varios vecinos. Además, muchos negocios bajaron las persianas en solidaridad.

La portavoz de la plataforma convocante, Aurora Sola, leyó un manifiesto en verso, en formato de copla, en el que se repetía la consigna: ‘Rubial, Rubial, Rubial, non nos toques no hospital! E por favor, presidente: retire xa o expediente!”.

Asimismo, Sola anunció que la Plataforma iniciará en 2021 una recogida de firmas en los negocios de Verín, con el objetivo de llevar al pleno del Ayuntamiento un texto para declarar al gerente del Área Sanitaria de Ourense como ‘persona non grata’ en el municipio.

Durante esta nueva movilización, el doctor Castrillo agradeció ante los medios con gran “emoción” el apoyo recibido durante una lucha ciudadana que es “de las más bonitas” que presenció. “Aquí la gente viene a luchar por sí misma, por sus motivos, por lo que creen justo”, explicó. Sobre el expediente abierto por parte de la Inspección del Área Sanitaria, el doctor Castrillo considera que es “una injusticia” y afirmó confiar en “la profesionalidad” de las personas que lo instruirán.

Los hechos que motivan el expediente se remontan al 30 de noviembre de 2019 –un día antes de que se hiciese efectivo el cierre del paritorio–, cuando Castrillo discutió con una pediatra desplazada a Verín que defendía el traslado de un bebé que acababa de nacer a Ourense (lo que finalmente se hizo). La Xunta defiende que fue la pediatra la que denunció los hechos, por lo que la Administración cometería una irregularidad si no incoase la correspondiente investigación.

El jefe de Ginecología acudirá el próximo viernes, día 4 de diciembre, a declarar ante la Inspección de Sanidade.