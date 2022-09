Viajeros a Santiago y A Coruña varados en Vigo por falta de los prometidos refuerzos

Pasajeros que iban a tomar el primer tren de media distancia en la mañana de este lunes en Vigo, con destino a Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela o la ciudad de A Coruña, tuvieron que quedarse en tierra o buscar otra forma de transporte para llegar a su destino, debido a que Renfe no programó los refuerzos que había anunciado la semana pasada.

En total, fueron docenas los pasajeros que se quedaron sin asiento, según la Confederación Galega Xeral do Traballo (CGT), que denunció ayer que esta situación se dió en los trenes con salida de Vigo a las 6.40 horas, a las 8.00, a las 9.13 y a las 11.00. Ante esta situación, fueron muchos los que tuvieron que pagar el precio del billete para poder viajar hasta Santiago en el Alvia Urzáiz-Madrid de las 9.20 horas, aunque no tenían bono recurrente, ya que este tren de larga distancia no permite la formalización de este tipo de billetes gratuitos.

Renfe anunció la semana pasada un incremento para esta semana de unas 11.600 plazas entre la estación Vigo-Urzáiz y A Coruña, para poder hacer frente al incremento de la demanda de los trayectos en tren tras la entrada en vigor de los bonos gratuitos del Gobierno.

Fuentes de Renfe reconocieron que estos incrementos de plazas no estuvieron disponibles este lunes y que se prevé lo estén para este martes, sin embargo, aseguraron que aunque el tren de las 6.40 estaba lleno, sí había plazas en el siguiente: el de las 8.00.

Para el sindicato es incomprensible que Renfe no haya programado “ningún tren de la mañana en doble composición, a pesar de que este lunes, día 5, ya se esperaba una afluencia importante de personas que iban a usar el ferrocarril”. El problema, recordó la CGT, se centró en el corredor atlántico sentido Vigo-Compostela y la falta de plazas afectó a viajeros con salida en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, que se encontraron con trenes llenos.

En sentido contrario, las frecuencias son mayores y las carencias menos. Esto supone que en la línea A Coruña-Santiago, que es la que concentra el mayor flujo de viajes en hacia Vigo, hay muchas más circulaciones, lo que impide que los trenes lleguen a llenarse en su totalidad y, en consecuencia, que se agoten los billetes a la venta.

En consecuencia, la CGT reclama a Renfe y al Ministerio de Transportes que se refuercen de manera inmediata los trenes de mayor afluencia de viajeros y que se repongan los suprimidos durante la pandemia y que forman parte de las Obligaciones de Servicio Público establecidas por el Gobierno, encontrándose en estos momentos suprimidos nada menos que 180 trenes semanales en Galicia, entre ellos los Vigo-Pontevedra, Vilagarcía-Compostela, Vigo-Ourense-Monforte-Ponferrada y Vigo-Tui/Valença.

Concretamente, en estos momentos están en circulación quince trenes de media distancia entre A Coruña y Santiago frente a los diez trenes que hay entre Vigo-Pontevedra y Santiago, entre las 5.00 y las 15.00 horas, estando en clara desventaja el servicio ferroviario en Pontevedra frente al de A Coruña, en el corredor atlántico.