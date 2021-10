Viaqua, comprometida cunha recuperación sostible e equitativa

De forma transversal a todos os departamentos e áreas da empresa, Viaqua procura estar sempre á vangarda tecnolóxica para responder ás necesidades do servizo e dos cidadáns. Por iso aposta pola innovación (ODS 9) e por crear cidades e comunidades sostibles (ODS 11) para mellorar a calidade de vida das persoas. Mostra diso é Cetaqua Galicia, un claro exemplo de éxito de colaboración público-privada entre Viaqua, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC, que foi fundada en 2011 co obxectivo de apostar pola innovación no sector da auga en Galicia. Foi acreditada polo Goberno de España como o primeiro Centro de Apoio á Innovación Tecnolóxica, e dedicado en exclusiva ao ciclo da auga e o medio ambiente.

Xunto a Cetaqua Galicia e á Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación, Viaqua está a desenvolver a Unidade Mixta CIGAT- BIOFACTORÍA, en Ourense, impulsando o posicionamento da EDAR de Ourense como nova biofactoría. Este modelo de colaboración público-privado fomenta o investimento privado na nosa comunidade para o desenvolvemento de liñas de investigación aliñadas cos retos prioritarios de Galicia.

Con esta Unidade Mixta, están a desenvolverse tecnoloxías innovadoras que permiten obter, a partir das correntes residuais do ciclo integral da auga, subproductos de alto valor engadido. Convertendo así a actual EDAR de Ourense nun centro de recuperación e xeración de recursos, promovendo a economía circular (cidades e comunidades sostibles) ODS 11.

No novo escenario marcado pola pandemia sanitara, é esencial traballar para dar resposta ás necesidades da contorna e as solucións que pasan por cooperar e por forxar alianzas (ODS 17) que faciliten o acordo. Como exemplo de alianza, no ano 2020, naceu o “Clúster industrial Galego de Solucións Ambientais”(VIRATEC), co obxectivo de ser un referente no desenvolvemento e implantación de tecnoloxías, procesos e solucións ambientais a nivel local, nacional e internacional, o cal está presidido polo director de Viaqua, Marcos Martín.

Viaqua, tal e como se reflicte no seu Informe de Desenvolvemento Sostible e nas distintas accións que está a levar a cabo, aposta por un modelo de actividade baseado no diálogo, a cooperación e o compromiso cos seus grupos de interese, apoiándose en alianzas establecidas coas administracións públicas, axentes económicos, políticos e sociais para poñer en marcha pactos sociais. Viaqua xunto á Deputación de Ourense está a desenvolver na provincia o Pacto Social AquaOurense, baseado no consenso coas principais entidades do armazón social da provincia, co obxectivo de contribuír á recuperación económica e onde o modelo de xestión da auga mellore a calidade de vida e protexa ás persoas, especialmente ás máis vulnerables, para alcanzar as metas da Axenda 2030, co que se garante así un futuro sostible e equitativo para as xeracións vindeiras.