Víctimas ven "demostrado que la investigación oficial es una farsa" al seguir la causa contra un cargo de Adif

SANTIAGO. E.P. Víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013 ven en el hecho de que la causa siga contra un alto cargo de Adif una "demostración" de que "la investigación oficial --la que realizó la CIAF y que determina que el maquinista fue el único responsable-- es una farsa". De ahí que la plataforma de afectados demande "que se repita" esa investigación, "tal y como pide Europa", y que "sea independiente", según destaca su portavoz, Jesús Domínguez.

En declaraciones a Europa Press, Domínguez avanza, además, que la asociación recurrirá el cierre para que la causa también se siga contra el exdirector de seguridad en la circulación de Renfe, "porque también tenía que haber realizado el análisis de riesgo" en la línea del siniestro. En el auto del que supone el tercer cierre de la instrucción, el titular del juzgado, Andrés Lago, acuerda el sobreseimiento de este alto cargo de la operadora pese a considerar "significativo" el cambio que supuso la desconexión del sistema de máxima seguridad a bordo del tren.

"SIN RESOLVER"

Por su parte, Jesús Domínguez lamenta que la denuncia de un extrabajador de Talgo --que asegura que la empresa ordenó el borrado de averías del tren transcurridas pocas horas del descarrilamiento-- haya quedado "sin resolver". "No lo decimos nosotros, lo dice el perito", advierte, en referencia al informe que entregó recientemente un ingeniero que considera que, por las declaraciones que tomó el juez, no es posible determinar quién dijo la verdad sobre el supuesto borrado. En cualquier caso, este peritaje también indica que no hay constancia documental del borrado de datos y que, de haber sucedido, las hipotéticas averías no habrían tenido relación causal con el accidente.