Vieites incorpora a Ignacio Rivera e Carmen Lence á dirección da CEG

SANTIAGO. EP. O novo presidente da confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, estreouse presidindo o seu primeiro comité executivo e xunta directiva incorporando á dirección da patronal galega a dous empresarios de renome: Ignacio Rivera, conselleiro delegado de Fillos de Rivera, e Carmen Lence, CEO do grupo Leite Río. Ambos intégranse no comité executivo como vogais de libre designación a proposta de Vieites, segundo informa a CEG nun comunicado de prensa.

A patronal celebrou este luns de forma telemática senllas reunións de comité executivo e xunta directiva "co obxectivo, entre outros, de aprobar os nomeamentos do secretario xeral, do tesoureiro e do contador; así como dos presidentes das comisións de traballo internas da organización empresarial", apunta a nota.

A proposta de Arsenio Fidel Prieto, director xerente de Ifevi (Instituto Feiral de Vigo), como secretario xeral da CEG, aprobouse no comité executivo e ratificouse na xunta directiva.

Mentres, as de Juan Cancela, actual tesoureiro da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), e de María Luisa Martínez, presidenta da Cámara de Contratistas de Galicia, foron aprobados como tesoureiro e contadora da mesma, respectivamente, polos órganos directivos da CEG.

Así mesmo, a CEG apunta que "se reordenan e reactivan as comisións de traballo da organización empresarial galega", órganos de asesoramento da CEG para o estudo e análise da realidade socioeconómica de Galicia.

COMISIÓNS

Así, Jorge Cebreiros --presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)-- está á fronte da comisión de competitividade da empresa galega e fondos da Unión Europea; Enrique Mallón --secretario da Asociación de Industrias do Metal e Tecnoloxías Asociadas de Galicia (Asime)-- na de relacións laborais, formación e emprego; Luciano Covelo --presidente de AJE Galicia-- na de emprendimiento; Francisco Couso --director rexional do Noroeste de Carrefour-- en de a de dixitalización, innovación e economía verde; e Manuel Jaime Martínez --expresidente da Confederación Empresarial de Ourense (CEO)- e Alejandro Cruz --vicepresidente da CEO-- como presidente e vicepresidente, respectivamente, da de Infraestruturas.

A organización destaca que Vieites presidiu o seu primeiro comité e xunta "nun clima de unión e de total transparencia entre os representantes das organizacións provinciais e asociacións sectoriais integradas".

E é que nos últimos anos a patronal galega viviu tempos convulsos con varios procesos electorais e dimisións provocados por conflitos entre as distintas provincias e sectoriais. Vieites chegou á presidencia nuns comicios en xaneiro nos que contou co apoio do 89% dos votos.