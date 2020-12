Villarejo tendió una trampa a Oubiña para congraciarse con el PP y fichó a Vioque de confidente

“Luis (nombre en clave del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar) llamó 1-9 para confirmar que la mujer de OU (Oubiña en clave) le había emplazado para un encuentro el próximo martes. Aviso consecuente con TRIGO, estando pendiente ahora de detalles de la entrevista en cuestión. Confirmada reunión el martes 5 con el hijo de OU (en referencia al hijastro, el también narco David Pérez Lago). Se mantuvo puntualmente informado a TRIGO, incluso de los datos del vehículo utilizado (Audi gri matrícula C-99..-CH). Se acuerda una posible reunión con OU entre el 15 y el 30 de este mes, presumiblemente en Grecia”.

El texto anterior es uno de los informes confidenciales elaborados por el todopoderoso excomisario José Manuel Villarejo, que se encuentra encarcelado en prisión provisional sin fianza desde el 17 de noviembre de 2017, acusado de múltiples delitos. La cita a aparece en uno de los capítulos del libro La España Inventada. Tras los pasos de Villarejo, firmado por el periodista Manuel Bravo Pérez y Francisco Marco, abogado y detective privado que fue director de la controvertida agencia Método 3, que participó en investigaciones relacionadas con algunos de los casos más sonados de nuestro país en las últimas décadas.

En esta España (nada) inventada se dedica un capítulo y otras referencias a las relaciones del polémico comisario y sus colegas (algunos de los policías más corruptos y con más poder) con jueces, fiscales y el mundo del narcotráfico gallego, en especial con dos actuaciones significativas: la detención de Laureano Oubiña en Grecia y el fichaje de Pablo Vioque como confidente. En lo que se refiere al narco cambadés estos testimonios ratifican lo que Oubiña ya contó en su libro autobiográfico Toda la verdad sobre la traición de Monzer Al Kassar y la participación de Pepe Villarejo (como le llama Laureano) en su apresamiento en el país heleno.

Lo novedoso es que esta operación fue realizada por el excomisario encarcelado para congraciarse con el Partido Popular de José María Aznar tras haber servido mucho tiempo a los intereses del PSOE de Felipe González, “donde durante años había encontrado apoyo, negocios y valedores”. “Siempre lo he dicho, yo tengo la cartera de un lado y el corazón de otro. El corazón es vuestro. Siempre que gobernáis vosotros (el PP) nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, siempre me encargan cosas”, sostiene Villarejo.

Pero volvamos con la relación entre el policía y el narco. A finales de 1994, “Al Kassar invitó a cenar a Oubiña por sugerencia de Villarejo”, se cuenta en el libro y lo ratifica el cambadés. La intención del comisario era tenerlo bajo control facilitando la participación en operaciones ilegales, ya fuera de tráfico de drogas o armas (el gallego en aquellas fechas estaba en libertad) a cambio de que prestara “determinados servicios” a los intereses comerciales-particulares de Villarejo y a los de la policía en calidad de delator de otros delincuentes.

Este punto de unión fue la baza que permitió al comisario ofrecerse ante la cúpula del Ministerio de Interior, a través de la Dirección General Operativa de la Policía Nacional, para localizar a Oubiña que se había fugado de España en el transcurso de la operación Ocaso, provocando una grave crisis de credibilidad en ese departamento.

Jaime Mayor Oreja declaró objetivo prioritario la detención del narco y Villarejo jugó unas cartas que le sirvieron para situarse, de nuevo, en la órbita del PP. Utilizando a Al Kassar (socio en los negocios y confidente) y a David Pérez Lago (que se benefició de la situación) llegó hasta Laureano y, agazapado tras los policías helenos, asistió en primera fila al apresamiento del entonces fugitivo en el hall del hotel Pelagos en una isla del Egeo.

El arousano, que había rechazo colaborar con la policía para delatar a sus compañeros, volvió a prisión y Villarejo empezó a convertirse en el hombre más poderoso de la policía española: por lo que sabía, por la información que maneja, por el apoyo que tenía en determinados estamentos judiciales (con el entonces magistrado Baltasar Garzón a la cabeza) y por sus escasos escrúpulos.

CASO VIOQUE. Convencer al fallecido narcoabogado cacereño Pablo Vioque fue mucho más sencillo. Lo tenía, como confesaron a EL CORREO policías ya jubilados, “agarrado por los huevos y cuando Villarejo agarraba una pieza por los huevos no la soltaba”.

En La España Inventada se refleja un documento oficial de José Manuel Villarejo bajo el epígrafe de Infiltración en entorno del abogado-traficante Pablo Bioque (sic) para ganar su confianza, durante meses previos a su detención definitiva. El comisario no se anduvo por las ramas ante un hombre como el exsecretario de la Cámara de Vilagarcía (fallecido en Madrid hace precisamente hoy 12 años) que gastaba fama de ser duro y no temer a nadie: “o colaboras o te pudres en prisión”.

En el citado informe se podía leer que “Profesionales del derecho que estarían dispuestos a colaborar con el CNP aportando datos confidenciales sobre organizaciones criminales internacionales (básicamente mafias rusas y árabes). Estos datos se refieren fundamentalmente a gestiones para constituir sociedades y coberturas legales para operar en España (preferentemente Mallorca y Costa del Sol). Exigen el máximo de cautela en el manejo de estos datos ya que incluso algunos podrían afectar a actividades de sus propios clientes. DIFUSIÓN RESTRINGIDA M.E. 16.9.96”.

Los primeros trabajos sucios de Pablo Vioque para el comisario Villarejo fueron chivatazos que permitieron la incautación de varios alijos de cocaína y la desarticulación de grupos de narcotraficantes gallegos entre los años 1996 y 2000. El primero fue el exguardiacil José Luis Orbáiz (ya fallecido) que había sido socio de Vioque y que comprobó que su organización se desmoronaba por los soplos del narcoabogado.

Ninguno de los grandes capos de la primera generación, de Luis Falcón a Marcial Dorado; los charlines y Oubiña; Manolo Carballo o Sito Miñanco pudieron evitar ser víctimas del tándem que formaban Villarejo y Vioque (uno cordobés y otro extremeño); el segundo facilitaba sus conocimientos de las organizaciones y el policía sacaba pecho con la información que aportaba a los jueces de la Audiencia Nacional en sus investigaciones contra los clanes gallegos. Todos ellos sabían que el confidente era el que antes había sido su abogado.

LA MAFIA RUSA. No obstante, el principal servicio que prestó Pablo Vioque a Villarejo se completó en junio de 2005 y se refiere a la operación contra una de las más sanguinarias y activas organizaciones de mafiosos rusos, la que dirigía Zakhar Kalashov. El narcoabogado realizó diversos trabajos para este vor zakonen (ladrón en ley) como blanqueo de capitales, captación de divisas y atención letrada a miembros de su banda hasta que se ganó su confianza, informando, eso sí, siempre a Villarejo de todos los movimientos.

En el proceso judicial abierto contra Kalashov, Vioque fue obligado (por el excomisario) a convertirse en el principal testigo de cargo de la acusación frente al mafioso de origen georgiano. A pesar de gozar de la condición de testigo protegido pronto trascendió que era él quien los había traicionado. Algunas fuentes sostienen que fue el propio Villlarejo quien filtró al ruso esa información, ya que le interesaba para otros trabajos. Y Vioque ya era historia.