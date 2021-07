Volve limitarse a 10 o máximo de non convivintes xuntos nas terrazas

Dacordo cos datos aportados por Carmen Durán, a incidencia do COVID é agora moito maior entre a poboación xoven. De feito, no grupo de 12 a 19 anos a incidencia a 14 días é de 717 casos por cada 100.000 habitantes, e no grupo de 20 a 29 anos elévase a 782. A partir dos 30 anos baixa esa incidencia acumulada. De feito, no grupo de 30 a 39 anos cae a 298,7 casos, e no de 60 a 69 ata os 58. Confirma tamén a doutora Durán que cada vez hai menos circulación da variante británica, e aumenta a da variante delta, con 494 casos confirmados xa en Galicia.