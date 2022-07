Vuelve la pesadilla: un nuevo incendio en Ourense arrasa casi 150 hectáreas y puso en peligro a la población

Cuando se cumplen dos semanas del inicio de los grandes fuegos que arrasaron con más de 36.500 hectáreas del monte gallego, y teniendo ya a muchos extinguidos y a los más grandes bajo control o en situación de estabilidad, un suceso nos recuerda que no debemos confiarnos: surge un nuevo incendio en la parroquia de Barral, en el municipio ourensano de Castrelo do Miño, que lleva ya arrasadas en tan solo unas horas (desde su inicio en la noche del miércoles) 147 hectáreas.

La voracidad de las llamas fue tal que obligó a activar al situación dos por proximidad a núcleos poblacionales como el de Pereiro, del que tuvo que ser desalojado en la noche de ayer algún vecino por precaución ante la cercanía del fuego. La Consellería do Medio Rural informó de que el incendio arrancó a las 17,43 horas de la tarde del miércoles y, aunque al principio afectó a unas 20 hectáreas, ya alcanzaba un total de 100 al filo de las once de la noche. Desde el colectivo Amigas das Árbores explicaron que el fuego afecta a los montes de Castrelo y Cartelle.

Ahora trabajan en la zona para tratar de contener el fuego dos técnicos, veinte agentes, 41 brigadas, 26 motobombas, cuatro palas, seis aviones, once helicópteros y una unidad técnica de apoyo. Las brigadas están intentando hacer un cortafuegos en una zona donde se encuentra un camino forestal para intentar frenar su avance.

Es importante tener en cuenta que aunque estos días las temperaturas nocturnas no fueron muy elevadas y el viento no sopló tan fuerte como durante la recién controlada oleada de incendios, no ha llovido ni una gota, lo que hace que con un terreno seco, que conserva el recuerdo de aquellos días de calor extrema, cualquier pequeña chispa sea suficiente para prender fuego.

LOS OTROS GRANDES FUEGOS PERMANECEN BAJO CONTROL O ESTABILIZADOS. Por lo que respecta al resto de fuegos activos, ya todos están cercados. En concreto, el más grande, el que afecta a las parroquias de Vilamor y Seceda, en el municipio de Folgoso do Courel, y a la aldea de Saa, en el de A Pobra do Brollón, sigue controlado tras calcinas 11.100 hectáreas. Lleva días, desde el inicio de la semana, sin avanzar en la superficie quemada, a pesar de que también fue por aquel entonces cuando se juntó a los cuatro focos ya existentes un quinto, el de la aldea de Seceda, para formar un incendio aún más grande. Trabajan en la zona 21 técnicos, 311 agentes, 508 brigadas, 257 motobombas, trece palas, una unidad técnica de apoyo, veinte aviones, 27 helicópteros y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Igualmente controlado permanece el segundo incendio más grande de la comunidad –durante mucho tiempo el primero–, el de la parroquia de Riodolas, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, que terminó con 10.500 hectáreas. No hay peligro para las casas cercanas, pues las llamas no avanzan, pero cabe recordar que afecta al Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra, un paraje único en Galicia y en Europa. Para su extinción luchan 16 técnicos, 117 agentes, 251 brigadas, 101 motobombas, cinco palas, doce aviones, trece helicópteros y efectivos de la UME.

El tercer gran fuego, el de la aldea de Pradoalbar, en el ayuntamiento ourensano de Vilariño de Conso, está estabilizado, con 6.500 hectáreas de terreno arrasadas. Sigue afectando al singular Parque Natural do Invernadoiro, del que apenas queda ya nada. Seis técnicos, 91 agentes, 183 brigadas, 78 motobombas, siete palas, nueve aviones y quince helicópteros tratan de salvar lo poco que queda de un lugar patrimonio protegido.

Finalmente, el fuego iniciado esta semana en la parroquia de Rebordaos, en el municipio lucense de O Saviñao, permanece controlado, con una superficie calcinada de alrededor de 20 hectáreas. Al haberse iniciado en tres focos diferentes, todo parece indicar que fue intencionado, hipótesis que sostiene tanto la Xunta como el propio alcalde. Tratan de apagarlo seis agentes, veinte brigadas, diez motobombas, una pala, cinco aviones y seis helicópteros.