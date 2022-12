Xunta e Pymar colaboran para situar o sector do naval no reparto dos fondos europeos

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, presentou este martes a iniciativa Conecta Naval, que a Xunta de Galicia pon en marcha en colaboración con Pymar para posicionar a candidatura galega no reparto dos fondos europeos ao Perte do sector.

Acompañado pola conselleira delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, Conde explicou que o que se fai é activar unha xanela única que permitirá a comunicación directa coas empresas á hora de xestionar as iniciativas que se vaian presentando desde Galicia para optar a estas axudas. Para iso, ponse á súa disposición un enderezo de email: conectanaval@igape.es. Trátase, dixo, de que toda a cadea de valor do naval galego traballe en rede e de forma conectada co apoio da Xunta, a través do Igape, e de Pymar.

O obxectivo, subliñou, é que Galicia, como comunidade con máis empresas neste sector –preto de 300 en todos os segmentos de actividade– teña nestes Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) un papel significativo e o protagonismo que lle corresponde no reparto dos fondos.