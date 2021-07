¿Y después del Apóstol, que?

Año tras año se repite el ritual. Con la celebración del 25 de julio aflora todo lo mejor de nuestra sociedad. Formamos parte de un pueblo extraordinario, orgulloso de sus raíces, solidario y tolerante, con presente y con futuro, que sabemos lo que queremos y hacia dónde vamos a través de una hoja de ruta bien definida y ampliamente consensuada. Pero la semana grande del Apóstol se termina y, una vez más, nos encontramos con una terca realidad que muestra lo que de verdad somos y tenemos.

1. Una sociedad insolidaria y egocéntrica.

A diferencia de los que siempre ven el vaso medio lleno, el COVID no ha traído nada bueno y ha mostrado cruelmente el deficiente funcionamiento de nuestra sociedad: ha traído tristeza, desilusión y sobre todo pobreza. Ha incrementado la desigualdad social con muchos más pobres y con un incremento repulsivo de los nuevos ricos.

No es la primera vez, ni será la última, que la humanidad se ha encontrado frente a retos similares, y aún mayores, pero en esta ocasión el futuro se ve ensombrecido por la aparición de un lamentable hecho diferencial. El motor de los cambios sociales siempre ha venido de la mano de los jóvenes que aportan energía, ganas, ilusión, optimismo y una generosidad casi utópica. Pero ahora nos encontramos con una juventud triste, desmotivada y profundamente insolidaria. Los valores que guían a esta juventud son desconocidos y el Consejo de los Sabios ha sido sustituido por la, le, li, lo o lu influenzer de turno. Hay una actitud excesivamente condescendiente para justificar esta dejación de las virtudes inherentes a los jóvenes, incluso victimando su sufrimiento. Es obvio que no todos los jóvenes actúan de esa manera, de la misma forma que no todos los políticos son corruptos, ni todo el capital es perverso, ni todos los curas son pederastas, ni todos los hombres son machistas. Pero tenemos la misma falta de derecho para generalizar a algunos colectivos y no hacerlo con los que tienen que ser nuestra esperanza y nuestro futuro.

E intolerante. Cabría esperar que nuestras sociedades, cada vez más multiétnicas, se hiciesen más tolerantes, pero no es así. Una proporción no desdeñable de la población no acepta al diferente, no sólo por el color de la piel, sino también por sus creencias -religiosas, sociales, políticas-, por su forma de entender su vida afectiva o de expresar su sexualidad. Y esta intolerancia es el resultado de fundamentalismos en los que en mayor o menor grado hemos sido educados, y lo seguimos siendo, tanto desde el ámbito público, como del más íntimo y familiar. El respeto a la libertad del otro, debería ser la única limitación a nuestra propia libertad, pero no lo es.

2. Una globalización corrosiva. Abrir las puertas del conocimiento y del saber a toda la humanidad, suprimir las fronteras, facilitar la movilidad de las personas, de los bienes y de las culturas, debería significar un enriquecimiento genético y una selección evolutiva natural hacia un homo sapiens sapiens que fuera todavía más sapiens para favorecer las convivencias entre las diferentes sociedades, proteger la especie y aquello de lo que dependemos, que es nuestro hábitat. Pero este no es el caso. Algunas de las ventajas de la globalización se han cobrado la desculturización de pequeñas sociedades que se han visto forzadas a copiar modos y maneras extrañas que nos colonizan intensa y corrosivamente.

El ser y sentirse gallego no es más que una vacía declaración de principios. No es un problema de autogobierno, es un problema de falta de identidad en nuestra cultura que se está diluyendo por una mercadotecnia invasiva que nos convence de que lo de los demás es mejor que lo nuestro. Y una vez más, la diana de esta globalización invasiva es nuestra juventud, que se aleja progresivamente de lo que debería constituir su identidad personal y cultural.

3. Una sociedad sustentada por la mentira. La verdad es aburrida, obliga a mucho a cambio de casi nada, no produce ningún entusiasmo y es muy poco rentable. La mentira tiene muchos ingredientes estimulantes, no precisa ninguna demostración, engancha a la población y ha perdido todas sus características punitivas. La verdad no se nota, la mentira es ruidosa. No es necesario ni sonrojarse cuando mentimos. La verdad se difumina, pero la mentira se asienta como una “posverdad” que permite conseguir objetivos y alcanzar metas, por muy deshonestas e ilegítimas que sean. La globalización de la mentira es perniciosamente eficaz y se ha convertido en una práctica que no produce el rechazo social esperado; en todo caso, justamente lo contrario.

4. Y una sociedad que se extingue. Galicia pierde población día a día, con una tasa de natalidad inferior a la tasa de mortalidad en una tendencia progresiva de la que no se vislumbra una modificación. La disminución de la natalidad se ha puesto en relación con la situación económica, lo cual, si revisamos la historia demostraremos que es falso. En la grandes crisis económicas la natalidad siempre ha repuntado. Decía Ortega que la natalidad refleja el estado de ánimo de una sociedad. El riesgo y el estímulo que supone la responsabilidad de un nuevo ser, es demasiado para una juventud criada en unas expectativas de una comodidad que se ha venido abajo y con unas perspectivas que los propios jóvenes no se arriesgan a modificar.

Es tanto el trabajo que espera a nuestra sociedad que no nos podemos permitir el lujo de esperar hasta el próximo 25 de julio para conseguir un subidón de nuestra estima colectiva. Y eso no lo podemos hacer desde el conformismo. Más de lo mismo no es ilusionante y no sirve para nada. El modelo productivo gallego sigue siendo el mismo y la apuesta por la I+D sigue siendo raquítica. Lo más difícil en una sociedad humana es llevar la contraria, si nadie lo hace seguiremos en el mismo sitio. Como decía Churchill, el éxito vendrá de nuestra capacidad de seguir adelante, de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo.