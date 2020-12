...Y el PP dice que no son ilusionantes y se opone a la disolución de Suplusa

voto negativo. El portavoz provincial de los populares en la Diputación de Lugo, Javier Castiñeira, se mostró muy crítico con unas cuentas que obtuvieron el voto negativo de su grupo en el Pleno de la Diputación. “Es bastante lamentable la situación del equipo de gobierno, que no fue capaz de ilusionar ni a ellos mismos con el presupuesto para 2021, que ellos mismos tachan de continuistas y reconocen que van a gastar más (gasto corriente) y dedicar tres millones menos que este año a inversiones reales”. Castiñeira dejó claro que el apoyo del PP a la extinción de la sociedad urbanística provincial Suplusa “es imposible mientras no se resuelva el tema de personal, mientras no se aclare quien autorizó que Tragsa utilizara la maquinaria de Suplusa sin autorización de esta sociedad y sin garantizar los convenios con los concellos”. ECG