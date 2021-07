Ya están en proceso los presupuestos para 2022

Contar año a año con unos presupuestos aprobados en tiempo y forma es una de las señas de identidad del Gobierno autonómico presidido por Alberto Núñez Feijóo. Y 2022 no será una excepción.

De hecho, la Xunta ya dio el pistoletazo de salida para su elaboración con la publicación en el DOG de las normas por las que se regirán estas cuentas, que estarán orientadas a "impulsar la recuperación económica y el empleo".

Todo ello, según recoge la orden, “partiendo de la estrategia Next Generation Galicia y del Plan estratégico Galicia”, que se basan en el “crecimiento sostenible y cohesionado social y territorialmente, profundizando en la innovación y en el conocimiento como vía de desarrollo”.

El texto, rubricado por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, señala que “una vez que empieza a estar bajo control la situación sanitaria y se vuelve paulatinamente a la normalidad”, la recuperación económica, el empleo y el modelo de desarrollo pasan a ocupar “un papel protagonista en los objetivos del presupuesto".

Tras apuntar que la Comisión Europea elevó las previsiones de crecimiento para España, recuerda que la UE puso a disposición de los Estados miembros una serie de recursos financieros reintegrables y no reintegrables para facilitar que se aproveche la recuperación modernizando la estructura económica.

Para ello, destaca que la Xunta elaboró una estrategia Next Generation que fija las líneas de actuación para la recuperación de la capacidad productiva y el empleo.

Además, apunta que el desarrollo de una economía verde y circular, la innovación y el diseño deben colaborar a establecer una mejor imagen de marca de las empresas gallegas que se posicionarán mejor en el marcado mundial, aumentando su tamaño y su capacidad para enfrontar con solvencia próximas crisis.

La orden contempla que, por una parte, la aportación de recursos extraordinarios para paliar las urgencias de la COVID desaparecerán el próximo ejercicio y, con ellas, el gasto no consolidable que financiaban. Por otra parte, indica que no se espera una evolución favorable de los recursos del sistema de financiación debido a la liquidación del ejercicio 2020, que detraerá recursos presupuestarios en 2022 en vez de realizar aportaciones como ocurre en la normalidad. A mayores, hay que añadir la senda marcada por el Ministerio de Hacienda en el Plan estratégico del Reino de España, en el que se pasa de una tasa de referencia del déficit del 1,1% del PIB regional a un 0,6% en 2022, lo que supondrá una nueva contención de los recursos no financieros.

De este modo, indica que la política financiera del próximo año vendrá encaminada a compensar estos efectos negativos en los fondos propios de la comunidad sin aumentar la presión fiscal.

Así, las instrucciones publicadas en el DOG subrayan que, las cuentas de 2022 tendrán como objetivo, en primer lugar, seguir garantizando la seguridad sociosanitaria y paliar los efectos de la pandemia, en especial sobre los que más lo necesitan.

En segundo lugar, se buscará volver a los niveles de empleo y actividad anteriores a la pandemia lo más rápido posible, promoviendo las inversiones estructurales necesarias para contar con un tejido económico y una Administración más modernos, productivos y sostenibles.

Con esta base, apunta que los presupuestos darán prioridad a las políticas de gasto encaminadas a reforzar la sanidad y la educación, y al apoyo a los más vulnerables, con el foco en las actuaciones de fomento de los principales sectores de la economía.

Además, impulsarán el Xacobeo 21-22 para situar a Galicia como un destino turístico sostenible, atractivo y seguro; y profundizarán en la reforma de la Administración autonómica para proporcionar un servicio más accesible, ágil y de mayor calidad.