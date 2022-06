“Ya me tocaba, era ahora o nunca, y todo el proceso fue natural, sin problemas”

“A los 25 años tenía muchas más cosas en las que pensar que en tener hijos: el trabajo, el salir, el divertirse...”, cuenta Belén Maroñas a EL CORREO, madre, a sus 47 años, de dos hijos: Fabio, de 25 meses; e Iria, de 3 y medio. Explica que “yo era peluquera por aquel entonces en una pequeña empresa y siempre tienes miedo de que si te quedas embarazada te echen y te quedes sin trabajo”, así que, esperó hasta el momento que consideró más oportuno, hace tan solo dos añitos, y porque “ya me tocaba, era ahora o ya se me escapaba la oportunidad”.

Ambos embarazos fueron por gestación natural, sin tener que recurrir a métodos de fecundación artificial, y, aún sobrepasando los 40 años, no tuvo ningún tipo de complicación más allá de los típicos niveles de azúcar. Además, el momento del embarazo de Fabio no fue sencillo: en plena pandemia. “Me acuerdo que cuando nació no teníamos ni body para él y cuando fuimos a la tienda a comprarlo estaba cerrada, porque era cuando había confinamiento”, recuerda ahora entre risas.

Aunque tampoco es que Iria haya nacido en un momento boyante para España, con los precios de todo al alza. Por suerte, “la gente te ayuda, hay vecinos que te dan la ropa de sus hijos, e incluso reutilizas la del pequeño”. “Hasta ahora no tuve que comprar ropa y, además como le doy el pecho, no tengo que gastar tampoco en leche en polvo ni nada por el estilo”, explica Belén.

A pesar de que en Galicia la media de hijos por mujer no supera uno, ella tenía claro que “si podía, quería dos”, porque “uno solo es muy aburrido, sale muy mimado”, se ríe, añadiendo entre bromas que “a veces aún me arrepiento porque se llevan tan poco tiempo y son tan pequeños que dan mucha guerra”.

De cara al futuro, tampoco le gustaría que su hija se quedase embarazada muy pronto, con 20 años, por ejemplo, y considera que los 30 es una buena edad. “Ya no es como antes, ahora sales de la universidad con 25 años y aún tienes que coger experiencia para tener un trabajo estable, todo se ha retrasado mucho y 20 años, tal y como está el mundo, es muy pronto”, concluye.